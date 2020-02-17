Tele2 запустила облачные игры на 5G с NVIDIA

Tele2 при поддержке «Ростелекома» перезапустила зону облачных игр 5G на платформе GFN.RU, которая предоставляет доступ к технологиям NVIDIA в России. Пользователи могут опробовать технологии сloud games и сыграть в культового «Ведьмака» в 5G Hub на Тверской улице в центре Москвы. Во время облачной игры на сети 5G достигаются скорости выше 1 Гбит/c и задержка до 5 мс.

Tele2 перезапустила зону облачных игр с GFN.RU, которая входит в глобальный альянс NVIDIA GeForce NOW Partner Alliance. NVIDIA лидирует в мире облачного гейминга как компания, которая предложила пользователям по-настоящему стабильный сервис и запустила коммерческое решение. Российский партнер альянса успешно интегрирует его в экосистемы компаний из ретейла, банковской сферы и телекоммуникаций.

Tele2 запустила облачные игры на платформе GFN.RU в пилотной зоне 5G во флагманском салоне на Тверской улице, д. 25/9. Tele2 развернула первую в российском телекоме тестовую сеть 5G совместно Ericsson при содействии ДИТ Москвы, который поддержал развертывание зон в городской среде и исследует возможности 5G для улучшения инфраструктуры и качества жизни москвичей.

Тестируя облачные игры в своей пилотной зоне, Tele2 предлагает пользователям почувствовать разницу при подключении сервиса к 4G и 5G. На территории сloud games установлены два ноутбука: один из них подключен через Wi-Fi-роутер 5G к сети пятого поколения, второй через модем – к сети 4G. Игра выводится на экраны, и геймер может увидеть качество гейминга в различных технологиях.

Для демонстрации возможностей сети 5G Tele2 и GFN.RU выбрали «Ведьмак 3: дикая охота» (Witcher 3: Wild Hunt) как операционно требовательную игру класса «ААА» (высокобюджетные игры), наиболее наглядно показывающую разницу между 4G и 5G.

Графически сложные облачные игры не находятся на жестком диске пользователя, а обрабатываются на серверах GFN.RU. Поэтому облачные игры экономично расходуют заряд батареи устройства. Сервис позволяет геймеру играть на компьютере любой мощности. Главные условия для качества игры – быстрый интернет и минимальная задержка, поскольку команды с геймпада передаются на удаленный сервер с игрой.

При облачной игре даже на качественной сети 4G могут возникать проблемы – недостаточная поддержка красивой, но «тяжелой» графики, сложности с управлением. Технология 5G дает игрокам преимущества, прежде доступные только при кабельном подключении. Это видео в качестве 4К, короткий отклик и сверхвысокие скорости.

Алексей Телков, технический директор Tele2:

«Несколько месяцев назад мы открыли зону облачных игр в нашем 5G Hub на Тверской. Первые недели эксперимента показали, что геймерам интересно опробовать любимые игры в формате будущего – на 5G-скоростях. Облачные игры задают совершенно новый вектор для развития гейминга, поскольку делают пользователя свободным от технических характеристик своего устройства и позволяют ощутить всю мощь внешних серверов. Cloud games в сочетании с технологией 5G – это идеальная пользовательская комбинация. Простому абоненту сверхскорости и минимальная задержка 5G открывают новые возможности в мире развлечений – в киберспорте, технологиях виртуальной и дополненной реальности. После коммерческого запуска 5G в стране абоненты смогут запускать самые требовательные игры где угодно – в такси, на улице или в кафе. Вместе с лидерами рынка игр мы продолжим обновлять наш 5G Hub лучшими решениями для геймеров».

Даниил Мирошниченко, представитель GFN.RU:

«Сервис GFN.RU – это пионер облачных игр в России и ведущий технологический игрок. Мы первыми запустили поддержку технологии RTX для своих клиентов, также только наши подписчики имеют возможность играть где угодно на своих Android-устройствах. Облачные игры – это далеко не только компьютеры, а все устройства, и мы уже видим, что число игроков на Android за месяц выросло до 10% от общего числа. Многие из них играют с помощью 4G-сетей, что не раскрывает весь потенциал нашего сервиса. Появление 5G для наших пользователей сотрет грань между домашним интернетом и мобильным, играть можно будет где угодно и когда угодно. Мы ждем, чтобы в облачных играх появилась такая мобильность».

Tele2 запустила первую в России пилотную сеть 5G 8 августа на Тверской улице в Москве. Сплошное outdoor-покрытие 5G охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Тестовая зона 5G запущена в диапазоне 27,5-28,3 ГГц. Tele2 может проводить испытания в выделенных частотах до конца июля 2021 года.

«Ведьмак 3: дикая охота», выпущенный в 2015 году, заслужил высокую оценку игроков, прессы и профессионального геймерского сообщества. Критики отмечали захватывающий сюжет, первоклассную графику, открытый мир игры – возможность влиять на ход повествования. Последняя часть трилогии оказалась коммерчески успешной: всего за шесть недель после релиза было продано более 6 млн копий.