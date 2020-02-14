2020-02-14T18:20:01+03:00
Дом. Семья

Волейболисты "Зенит-Казань" стали участниками благотворительной фотосессии с животными

Каждый питомец нуждается в заботливых хозяевах [фото]
Ирина ЛЕСКОВА
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Волейболисты устроили фотосессию с животнымиВолейболисты устроили фотосессию с животнымиФото: Зенит-Казань
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В День всех влюбленных игроки волейбольного клуба "Зенит-Казань" напомнили всем своим болельщикам и просто любителям спорта о том, что в заботе и любви нуждаются не только люди.

- День всех влюбленных - важный для многих праздник, - пояснили в пресс-службе клуба. - В этот день мы обращаем особое внимание на своих вторых половинок, дарим им любовь и заботу. Но прямо сейчас в приютах ждут новых хозяев сотни собак и кошек. Чтобы обратить внимание на эту проблему, мы сделали фотосессию с игроками, сейчас расскажем вам истории нескольких питомцев. Все они немного грустные и в ваших силах сделать так, чтобы они закончились хэппи-эндом.

Бим, 8 месяцев

Бима нашли в Юдино — он лежал у дороги с травмой головы. Когда его забрали в клинику, оказалось, что у него поврежден глаз. Бим мужественно прошел через все операции и восстановительное лечение. Сейчас он находится на квартирной передержке, где обучается правилам поведения в квартире. Его научили ходить на поводке, мыть лапы после прогулки и кушать по команде. Бим привит и кастрирован, спокойно относится к людям и собакам. Он ещё совсем молодой пёс, у которого должна быть счастливая жизнь, и он ищет активную семью, готовую его любить.

Сообщество «Зоозабота»

Контакты: @zoozabota_kazan, 89376000223 (Наталья, опекун Бима)

Вега, 5 лет

Вега — это самая деликатная собачка на свете. Она не прыгает на человека и не визжит при встрече, потому что хочет, чтобы вам было комфортно с ней. Вега не дерется, не пугается собак и людей и всегда слышит хозяина. Но при этом она игривая и любит прогулки. Ее морда всегда лучится счастьем, пусть и тихим. Она готова на все, лишь бы быть рядом с тем, кто ее любит.

Сообщество «Зоозабота»

Контакты: @zoozabota_kazan, 89376000223 (Наталья, опекун Веги)

Гарри, 6 месяцев

С Гарри тоже связана грустная история: его сбила машина и он получил переломы трех лап. Когда пса привезли в лечебницу, он не мог ходить. Его поставили вылечили, привили и кастрировали. И теперь он ждет человека, которому подарит всю свою любовь. Ему очень одиноко и все, что сможет его утешить — это новая семья, небольшой лежак в квартире и ежедневные прогулки на поводке.

Ветеринарный центр «Дубрава»

Контакты: @vetcentr_dubrava, 240-48-10

Кай, 9 месяцев

Кая нашли на улице с раздробленной лапой. Непонятно, что случилось: это машина, капкан или кто-то решил отыграться на таком милом щенке. Сегодня с лапкой все в порядке, щенок привит и кастрирован. Кай растет воспитанным мальчиком и готов к тому, чтобы жить в квартире. У него разноцветные глаза и очень спокойный характер. Он ждет семью, которая будет готова принять его.

Приют «Помоги дворняге»

Контакты: @doghelpkazan, 89274164987 (Елена)

Яша, примерно 5 лет

Яшу привезли из Лениногорска в приют в 2018 году. У него врожденное наследственное заболевание скелета: сильно деформированы все лапки и хвост. Такое часто происходит с шотландскими вислоухими. Яше, к сожалению, никакие операции не помогут. Ему нужно особое внимание: небольшая поддерживающая терапия и проверка лапок на стирание.

Яша очень ласковый и воспитанный, его привили и кастрировали. Он ищет любящую семью, которая готова следить за его здоровьем.

Контакты: @priyut_serdce_dvornyagi, 89274198049 (Гульшат)

Приют «Сердце дворняги»

Валя, примерно 7 лет

Валя, полное имя — Валерун. В 2016 году сотрудники приюта нашли его у касс «Леруа Мерлен». Валя — эталонный кот: крупный, любит поесть и очень ласковый. И сейчас он ищет семью, которая захочет видеть дома такой милый шерстяной шарик.

Приют «Сердце дворняги»

Контакты: @priyut_serdce_dvornyagi, 89274198049 (Гульшат)

Адио, примерно 4 года

У Адио были травмированы передняя и задняя лапки: скорее всего, его сбила машина. Спасти их не удалось, котик пережил ампутацию. Скромный Адио в самом расцвете сил и очень хочет встретить любящих хозяев! Он привит, кастрирован, не точит когти об обои или мебель.

Приют «Сердце дворняги»

Контакты: @priyut_serdce_dvornyagi, 89274198049 (Гульшат)

Все эти питомцы ждут вас в приютах. Если у вас нет возможности забрать животное к себе домой, вы всегда можете предложить помощь приютам. Не забывайте о тех, кто нуждается в вашей любви, ласке и заботе больше всех.

Денис Земчёнок Фото: Зенит-Казань

Денис ЗемчёнокФото: Зенит-Казань

Цветан Соколов Фото: Зенит-Казань

Цветан СоколовФото: Зенит-Казань

Лоран Алекно Фото: Зенит-Казань

Лоран АлекноФото: Зенит-Казань

Эрвин Нгапет Фото: Зенит-Казань

Эрвин НгапетФото: Зенит-Казань

Валентин Кротков Фото: Зенит-Казань

Валентин КротковФото: Зенит-Казань

Александр Бутько Фото: Зенит-Казань

Александр БутькоФото: Зенит-Казань

ИСТОЧНИК KP.RU

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