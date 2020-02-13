2020-02-14T07:15:16+03:00
Общество

В казанском театре кукол “Экият” состоялась премьера интерактивного спектакля “Добрый день” для самых маленьких зрителей

Он направлен на формирование у детей полезных привычек и изучение времен года [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Главными героями спектакля становятся мыши, медведь, слон, кот и кукла.Главными героями спектакля становятся мыши, медведь, слон, кот и кукла.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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В казанском театре кукол “Экият” состоялась премьера нового спектакля для детей “Добрый день”. Эта постановка - отличный способ начать прививать любовь к театру ребенку с детства. Ведь придти на нее могут даже самые маленькие, и это не станет для них испытанием.

Яркие и веселые герои не только учат детей, но и, конечно, развлекают. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Яркие и веселые герои не только учат детей, но и, конечно, развлекают.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Дело в том, что “Добрый день” - не привычный спектакль, когда тихо зрители сидят в зале, а актеры говорят заученные фразы со сцены. “Добрый день” - интерактивный спектакль, в котором гости могут принять непосредственное участие. Так, детям предлагается покормить мышей, сделать зарядку, вымыть руки и даже порисовать. Все это направлено на формирование у малышей полезных привычек. Параллельно маленькие зрители узнают чуть больше о временах года и животном мире.

Главными героями спектакля становятся мыши, медведь, слон, кот и девочка. Яркие и веселые, они не только учат детей, но и, конечно, развлекают. Их смешные танцы и забавные ситуации, в которые попадают звери, способны рассмешить даже взрослого. Местом действия становится небольшая, но яркая и светлая комната.

Отметим, что представление длиться чуть более получаса и не успевает надоесть даже самым неусидчивым зрителям. Зал, правда, небольшой, а это значит, что билеты на “Добрый день” лучше покупать заранее.

Зрители вместе с героями спектакля делают зарядку. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Зрители вместе с героями спектакля делают зарядку.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Смешные танцы героев и забавные ситуации, в которые попадают звери, способны рассмешить даже взрослого. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Смешные танцы героев и забавные ситуации, в которые попадают звери, способны рассмешить даже взрослого.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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