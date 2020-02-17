Под строительство Большого Казанского Кольца мэрия выкупит у горожан 148 участков за 558,8 миллиона рублей

Строительство Большого Казанского Кольца (БКК) идет полным ходом. Всего протяженность этой важной для города дороги составляет более 34 километров.

В зону строительства на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Техническая попадают 148 участков, в том числе с частными домами. Их придется выкупить у горожан. По оценке независимых экспертов, для этого нужно более 558,8 миллиона рублей.

Так, на последнем заседании в мэрии Казани начальник местного управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов сообщил, что процедура выкупа разделена на два этапа. Если в перовом за 75 домов придется отдать людям 171,6 миллиона рублей, то на выкуп оставшихся 73 домов и земельных участков потребуется уже 387,2 миллиона рублей. При этом, в компенсацию горожанам также включили и стоимость садовых насаждений – плодовых кустов и деревьев, например.

- Процесс выкупа – очень трудоемкий, необходимо заложить в него и стоимость переезда собственника, - отметил во время еженедельного совещания мэр Казани Иьсур Метшин. – Все это время необходимо находиться в диалоге с жителями города. Сейчас сумму предложенного выкупа оспаривают в суде три семьи. В подавляющем большинстве случаев собственники согласны.

ШЕСТЬ ИСКОВ В СУДЕ

Итак, в зону строительства первой очереди автодороги от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская попали 75 земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости. Общая сумма, напомним, превышает 171,6 миллионов рублей. Большая часть собственников с предложенной суммой компенсации согласна, и на это потребовалось 157,8 миллионов рублей. Восемь владельцев недвижимости пока ведут досудебные переговоры, чтобы попробовать договориться с городом и повысить сумму выкупа. Но шесть исков в суд уже поступили, и три из них исполком Казани выиграл – поднять размер компенсации собственники так и не смогли.

Необходимо решить вопрос и с выкупом недвижимости у собственников, чьи дома попали в границы строительства второго этапа БКК - от улицы Борисковская до улицы Техническая. Здесь будут изъяты 73 земельных участка, а также расположенные на них дома и дачи. Общая стоимость этих объектов превышает 387,2 миллиона рублей. И большая часть собственников (56 участков) уже согласились на предложенную компенсацию на общую сумму 297,8 миллионов рублей.

МИНИМУМ 1,6 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

На сегодня известно, что минимальная сумма выкупа за жилой дом площадью 24 квадратных метров с учетом всех описанных выше составляющих оказалась равна 1,6 миллиона рублей. Максимум пока за участком в 700 квадратных метров с жилым домом площадью 160 «квадратов» - 12,6 миллиона рублей.