2020-02-16T21:14:40+03:00
Звезды

Очаровательный отрицательный джентльмен

В Казани прошел предпремьерный показ новой криминальной комедии Гая Ричи
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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Очаровательный мерзавец – только так можно описать Мэттью Макконахи в новой детективной комедии Гая Ричи "Джентльмены". Без драк, огнестрела, рек крови и насилия не обошлось – все в стиле режиссера, так что рейтинг новой картины 18+! Не берите детей, чтобы потом они могли спокойно спать.

Как из грязи выбиться в князи? Сори, в джентльмена. Надо дать то, чего у графов, пэров и герцогов давно нет, а английские налоги платить надо, - денег. Много денег. Микки Пирсон (Мэттью Макконахи) готов поддержать аристократов, но взамен устраивает свой нелегальный бизнес на их земле. Деньги текли рекой, авторитет самого Микки рос не по дням, а по часам, и женщина, которая была рядом с ним, вдохновляла с каждой минутой все больше и сильнее. Так что когда пришли очень жадные конкуренты, Микки было что терять. Да только и он был очень жадным. Догадываетесь, что началось? Правильно. Побоище.

В целом – это по черному красивый и сложный фильм, в котором снялись прекрасные актеры.

Гай Ричи не изменил себе, вплетая заостренные кружева дерзости и криминального юмора в новую картину. Чуть отстраненно, по-британски - с уважением, но по-мужски немногословно, герой Микки решает все свои проблемы. Заодно и чужие. Но, мне кажется, что для зрителей проблемы только начались – Гай Ричи рискнул снова пощекотать им нервы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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