Ожидания, которые не оправдались: в Казани состоялся предпоказ фильма “Лед 2”

Фильма “Лед 2” зрители с нетерпением ждали несколько месяцев. Такой ажиотаж вокруг картины можно объяснить не только успехом ее первой части, но и хорошим промоушеном. Трейлер, в котором главная героиня вроде как умирает, и описание будущей картины возбуждали интерес.

“Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках…”

Именно это читали заинтригованные зрители и ждали, когда же они смогут посмотреть сказку под названием “Лед 2” на большом экране. У казанцев даже был шанс увидеть картину за сутки до ее премьеры. Предпоказ состоялся 13 февраля в кинотеатре “Алмаз Синема Гранд” (ТЦ “Сувар Плаза”). Вот только на выходе из зала можно было видеть разочарованные лица горожан. Что же случилось?

Перед началом предпремьреного показа гостей попросили во что бы то ни стало не разглашать сюжет картины. Организаторы уверяли - в фильме есть нечто, что нужно видеть лично. Мол один спойлер может разрушить всю интригу. Однако когда шли титры, в голове вертелся лишь один вопрос. Что, собственно говоря, так скрывалось?

Начнем с того, что вторую часть “Льда” нельзя смотреть в отрыве от первой. Ведь именно травма, которую главная героиня Надя (Аглая Тарасова) получила во время выступления, стала причиной трагедии, которая развернется в новом фильме. Во время родов женщина умрет, оставив своему мужу, хоккеисту Саше (Александр Петров), новорожденную дочь.

По сюжету, на протяжении фильма герой учится быть хорошим отцом. Интересно то, что он с самого начала таковым и является. Стойко пережив потерю любимой Александр Горин воспитывает дочь (которую он назвал тоже Надей) так, как ему позволяют обстоятельства. Он бросает хоккей и идет работать таксистом, чтобы в семье были деньги. Он делает все, что считает важным, для развития ребенка.

Проблемы у героя начинаются тогда, когда он отказывается делать дочери прививку. Социальным работникам он объясняет свое решением тем, что Надя испугалась шприца. После Александра обвиняют в пьянстве, которым он, на самом деле, не занимается, и в невнимательности к ребенку.

От нападок соцработников Горина спасает тренер его скончавшейся жены Ирина Шаталина (Марина Аронова). На протяжении следующих лет она помогает отцу-одиночке воспитывать Надю. Однако в какой-то момент женщина решает, что Саша плохой отец и даже способствует лишению его родительских прав.

Главному герою приходится доказывать всем, что он по-настоящему любит дочь и способен ее воспитать. Вместе с тем Горину предстоит побороть свои страхи, которые преследовали его после смерти супруги.

Сказкой назвать “Лед 2” сложно. Это просто фильм о любви, напоминающий французскую картину “2+1”. В ней герой Омара Си тоже борется за возможность быть рядом с дочерью. Такое уже было, такое уже видели.

Несмотря на неоправданные ожидания от сюжета, “Лед 2” очень красивый фильм. Он радует своей искренностью, простотой и, конечно, музыкой. К слову, поют тут часто - к этому тоже нужно быть готовым.