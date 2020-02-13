Жестко и страшно: в Татарстане будущим водителям показали фильм о том, что им грозит

Для тех молодых курсантов автошкол, что сдавали теоретические и практические испытания на получение водительских прав, 13 февраля ждал еще один экзамен. Впервые в Татарстане Госавтоинспекция, пока только в Казани, провела для них спецпоказ документального фильма «Кредитка». Лента откровенно жесткая и страшная, о том, что каждый из нас получает кредит на жизнь, и любое несоблюдение правил дорожного движения грозит всем его участникам или травмами, или «обнулением жизненного кредита» - гибелью.

Эту акцию в Казани провести хотели уже давно – ежедневно на городских магистралях происходят аварии, в которых страдают люди – водители и пешеходы. С начала 2020 года уже зафиксировано 220 аварий, в которых пострадали 260 человек. Шестеро из них погибли. В прошлом. 2019 году. Только в январе произошло 148 аварий с пострадавшими, где погибли два человека и 189 получили различные травмы.

- К сожалению, мы вынуждены признавать, что речь идет о пешеходах или водителях – нарушителях ПДД с низкой культурой участников дорожного движения, - с горечью признался замначальника экзаменационного отдела ГИБДД УМВД Казани Динар Зарипов. – Среди них и те, кто предпочитает агрессивный стиль вождения, при этом грубо нарушая правила, те, кто не уважает пешеходов и не пропускает их на дорогах, садится за руль пьяным, не использует детские удерживающие устройства. Есть те, кто снова садится за руль пьяным, когда уже до этого лишившись водительских прав, или те, кто ездит вовсе без них. Эту акцию мы проводим для всех, чтобы предупредить - кто завтра сядет за руль и выедет на дорогу, соблюдай правила дорожного движения, ведь они написаны чьей-то кровью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/760660" frameborder="0"></iframe> В ГИБДД Казани будущих водителей призвали задуматься.Лика ИСАЕВА

А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ Я?

Реакция торопившихся побыстрее сдать экзамены, была сдержанной. Вынужденную задержку переносили стойко, боясь роптать: «Запомнят и завалят, лучше потерпеть».

- Мне 18 лет, ездить начал еще в 16, пока никто не поймал, - признался «Комсомолке» на правах анонимности один из кандидатов на получение заветных. - Есть ли среди моих знакомых те, кто пострадал в авариях? Нет. Фильм жесткий, но я не собираюсь нарушать правила. Так что ко мне это не относится.

Еще несколько человек, тоже анонимно, признались, что фильм вынуждены были смотреть только из-за того, чтобы сдать экзамен в этот день. Многие уверены, что основные проблемы на дорогах из-за того, что водители «покупают водительские права», но они-то не такие – сдают экзамены честно, и по нескольку раз.

- Пешеходов надо пропускать обязательно! – уверена 34-летняя молодая женщина, пришедшая на экзамены уже в третий раз. – Мне не удается сдать «Площадку», но по дисциплине «Город» я уже четко откаталась. Кадры жестокие, нам в автошколе такие ленты не показывали. Скорее всего, для молодых это шанс задуматься. Те, кто постарше, стараются на дороге уважать других, меньше нарушают.

МОЛОДО - ОПАСНО

То, что чаще всего виновниками аварий с пострадавшими являются именно «молодые водители» - со стажем вождения менее двух лет и в возрасте от 18 до 20 лет, подтверждает и Динар Зарипов.

- В феврале произошли две смертельные аварии, где виновниками стали такие неопытные водители, - отметил замначальника экзаменационного отдела ГИБДД УМВД Казани. – Так, 8 февраля 19-летний водитель «Рено Логан» превысил безопасную скорость и не справился с управлением. Его иномарка врезалась в столб, молодой человек скончался в «скорой». Второй случай произошел 11 февраля, когда по тем же причинам – превышение безопасной скорости, потеря управления, в столб врезался автомобиль «Фольксваген Гольф». Погибли и 20-летний водитель, и его 19-летний пассажир.

«В КОЛОНИЮ ЛЕТ НА 15? ДА ВЫ ГОНИТЕ!»

После анонимного опроса большинства тех, кто сегодня в Госавтоинспекции Казани сдавал экзамены на водительские права, мне, как пешеходу, страшно переходить дороги. То, сколько им придется заплатить за возможные нарушения, знает каждый из них. Но не все еще познакомились с уголовной статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», а именно с той ее частью, где речь идет пострадавших и погибших в результате ДТП.

- Там штраф и лишение прав на полгода! Если погиб? Ну, наверное, до года посадят. Нет? В колонию лет на 15? Да вы гоните! – это первая реакция новоиспеченных водителей на санкции.

Нет, уж дорогие мои это похоже вы гоните – спешите побыстрее сесть за руль. Хочешь получить заветные водительские права, будь добр изучи, что может тебе грозить за покалеченные и отнятые жизни. Может уважения и воспитания это не добавит, но хотя бы с самого начала приучит к осторожности. Помни, автомобиль - это средство повышенной опасности. Отсюда и все вытекающие последствия по российским законам.

«ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НАДО СДАТЬ ТЕСТ НА IQ»

Возвращаясь с мероприятия на такси, я поговорила с его водителем. Мужчина в возрасте около 40 лет, стиль вождения уверенный и уважительный по отношению к другим участникам дорожного движения.

- Каких дисциплин не хватает в автошколах? – переспросил он у меня. – Прежде всего, по моему мнению, надо сдать тест на IQ. Слабый интеллект – это показатель отношения человека к окружающим, их жизни и здоровью. Если человеку все равно на других людей, то ему нельзя доверять автомобиль – правила для него пустой звук. Многие из тех, кто сегодня сдает экзамены в ГАИ, торопятся сесть за руль просто потому, что хотят иметь превосходство – посмотрите, я вожу автомобиль. Но то, что за нарушения придется платить, они думать не хотят.

По мнению таксиста, перед экзаменами на получение водительских прав надо не просто устраивать кинопросмотры документальных лент, но и ввести экскурсии в колонии, где погубившие людей водители отбывают свое наказание, или же в изоляторы временного содержания, куда отправляют тех, кто вовремя не оплатил штрафы.

- Даже если штраф за то, что не пропустил пешехода на «зебре» сделают 30 тысяч рублей, мало кого остановит, - подытожил таксист. – Менталитет у нас уже такой – не уважать никого, даже своих родных. Культура начинается в семьях, и это надо прививать с рождения.