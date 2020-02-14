2020-02-14T10:33:36+03:00
Общество

СУПЕРЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ЮНЫХ БИОЛОГОВ - НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТАТНЕФТИ»

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В Альметьевском лицее №2 радость - у школьников появилась новая уникальная биологическая лаборатория, позволяющая ребятам уже в школе приобщаться к серьезной научно-исследовательской работе в области биологии. На этой неделе с целью осмотреть реализованный проект в лицее побывал генеральный директор Компании «Татнефть» Наиль Маганов.

НА ВСЮ РОССИЮ ОДНА ТАКАЯ

Юным биологам повезло: лаборатория оснащена по последнему слову техники. Тут и IT-техника, и микроскопы, и дистилляторы - всё, что позволяет вести наблюдения за объектами изучения, проводить лабораторные работы по биологии. А кроме того, закуплено оборудование, с помощью которого ребята смогут выводить желаемые виды растений путем вегетативного размножения, проводить опыты селекционирования.

- Это единственная подобная лаборатория не только в республике, но и в России, - заявил директор Благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин. - «Татнефть» в рамках содействия национальному проекту «Образование» вкладывает значительные средства в развитие образования в республике, ежегодно финансируя строительство, реконструкцию, ремонт и оснащение материально-технической базы дошкольных учреждений, общеобразовательных, художественных и музыкальных школ, средних специальных и высших учебных заведений республики. И новая лаборатория - один из примеров такой поддержки.

БИОЛОГИИ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!

Почему такое внимание уделяется именно биологической науке? Это не случайно: компания «Татнефть» на протяжении последних десятилетий огромное значение придает вопросам экологии. Озеленение города и его окрестностей, реализация программ по очистке родников и водоемов - это те шаги, которые делаются компанией последовательно и регулярно. Именно поэтому биологическая лаборатория появилась в распоряжении школьников первой. По словам Наиля Маганова, если ребята будут заниматься в условиях современных, отлично оснащенных лабораторной техникой кабинетов, есть надежда, что кто-то из них вырастет в профессиональных биологов, которые поспособствуют решению экологических проблем человека в городской среде.

НЕ ТОЛЬКО БИОЛОГИЯ

Но даже если не всем суждено посвятить себя науке биологии, польза от уникальной лаборатории огромна, ведь это шаг к той идеальной школе, в которой ребятам по-настоящему интересно учиться.

- Теперь у нас есть вся практическая часть биологии с пятого по одиннадцатый классы, - радуется директор лицея Гузель Сафина. - Любой опыт можно показать детям, и большой плюс в том, что всё выводится на экран. Важно и то, что есть все микропрепараты. Дети учатся с удовольствием. Помимо уроков с интересом занимаются в биологическом кружке.

- Современное образование требует практико-ориентированного подхода, - отметила руководитель программы «Одаренные дети» БФ «Татнефть» Леокадия Садчикова, - и то, что появился такой замечательный кабинет, очень важно для школы и ребят на современном этапе.

Аналогичная лаборатория создается и в гимназии № 1. Есть планы открыть подобных кабинетов и по другим направлениям фундаментальной науки - математике, химии и физике. У «Татнефти», спонсирующей реализацию этого проекта, большая стратегическая цель - помочь вырасти умному, креативному, глубоко мыслящему новому поколению, которое сможет улучшить жизнь своего города, края и, может быть, даже целой страны. А для этого надо, чтобы сегодня дети полюбили учиться.

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