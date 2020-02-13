Куда сходить в Казани, если раздражает праздник 14 февраля
Если в день, когда вокруг целующиеся парочки, хочется разнести все тарелки на кухне – велкам! Да, так и есть - нас приглашают бить посуду!
14 февраля организаторы аттракциона «Бей посуду» проводят АнтиВалентинов день. Там как раз можно разбить вдребезги тарелки с именем бывшего бойфренда, швырнув со всей силы в специальную мишень. Кстати, если написать на посуде желание и разбить ее – желание сбывается, проверено!
Тарелок, к слову, в честь «антиВалентина» дадут больше, чем обычно. Сеанс звонкого антистресса стоит 200 рублей. В общем, я пойду.
«Бей посуду» - один из 11 развлекательных музеев, лабиринтов и квестов в Казани, расположенных на улице Баумана в трех локациях. Вселенную Big Funny, соединившую науку, искусство, игры и кино, уже посетили больше 2 млн человек! Здесь интересно гостям самых разных возрастов, ведь все развлечения интерактивны. А фото для Инстаграма и на память получаются бомбические.
Кстати, сейчас в Big Funny действует впечатляющая 70-процентная скидка: 11 крутых музеев, квестов и необычных выставок можно пройти всего за 990 рублей.
Big Funny - это:
«Бей посуду» (6+)
«Музей эмоций FunBox» (0+)
«Музей иллюзий» (0+)
«Дом великан» (0+)
Ленточный лабиринт (0+)
«Дом вверх дном» (0+)
«Побег из тюрьмы» (6+)
Контактный зоопарк(0+)
Зеркальный лабиринт(0+)
Бассейн шариков (0+)
«Лабиринт страха» (12+)