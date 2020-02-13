Куда сходить в Казани, если раздражает праздник 14 февраля

Если в день, когда вокруг целующиеся парочки, хочется разнести все тарелки на кухне – велкам! Да, так и есть - нас приглашают бить посуду!

14 февраля организаторы аттракциона «Бей посуду» проводят АнтиВалентинов день. Там как раз можно разбить вдребезги тарелки с именем бывшего бойфренда, швырнув со всей силы в специальную мишень. Кстати, если написать на посуде желание и разбить ее – желание сбывается, проверено!

Тарелок, к слову, в честь «антиВалентина» дадут больше, чем обычно. Сеанс звонкого антистресса стоит 200 рублей. В общем, я пойду.

«Бей посуду» - один из 11 развлекательных музеев, лабиринтов и квестов в Казани, расположенных на улице Баумана в трех локациях. Вселенную Big Funny, соединившую науку, искусство, игры и кино, уже посетили больше 2 млн человек! Здесь интересно гостям самых разных возрастов, ведь все развлечения интерактивны. А фото для Инстаграма и на память получаются бомбические.

Кстати, сейчас в Big Funny действует впечатляющая 70-процентная скидка: 11 крутых музеев, квестов и необычных выставок можно пройти всего за 990 рублей.

Big Funny - это:

«Бей посуду» (6+)

«Музей эмоций FunBox» (0+)

«Музей иллюзий» (0+)

«Дом великан» (0+)

Ленточный лабиринт (0+)

«Дом вверх дном» (0+)

«Побег из тюрьмы» (6+)

Контактный зоопарк(0+)

Зеркальный лабиринт(0+)

Бассейн шариков (0+)

«Лабиринт страха» (12+)