2020-02-12T17:58:18+03:00
Общество

«Это унижение человеческого достоинства»: житель Йошкар-Олы написал заявление в прокуратуру на телеведущую Алену Водонаеву

Евгению Панкратову не понравились просьба теледивы к бедным - не рождать детей
Алина ГАБДУЛИНА
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Алена Водонаева / Евгений Панкратов. Фото: @alenavodonaeva и vk.com/id92568149Алена Водонаева / Евгений Панкратов. Фото: @alenavodonaeva и vk.com/id92568149
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31-летний молодой отец Евгений Панкратов из Йошкар-Олы написал заявление в прокуратуру на телеведущую Алену Водонаеву. Причиной этого стал скандальный пост теледивы. Напомним, 25 декабря на своей соцстранице она написала, что «в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло». Телеведущая призналась, что презирает семьи, «которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка».

Фото: @alenavodonaeva

Фото: @alenavodonaeva

«Комсомолка» связалась с Евгением и выяснила, что именно подвигло его написать на Водонаеву заявление.

- Ребенка заводят те, кто хочет завести ребёнка. Это не зависит от материального статуса родителей. Материальное благополучие родителей и счастье их детей не связаны практически никак. Можно, например, жить в очень богатой семье, где родители не уделяют времени ребёнку, и не проявляют к нему любовь, и быть несчастным, - отметил в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Евгений.

Скандальные цитаты Водонаевой мужчина нашел на просторах ВКонтакте. Сам пост в Instagram он не читал – по словам Евгения, хватило и того, что увидел. Вот и решил подать заявление в прокуратуру, как он считает, по факту унижения человеческого достоинства. Житель Йошкар-Олы уверен, что телеведущая за свои чканадльные высказывания заслуживает как минимум полгода исправительных работ.

- Я думаю, Алена написала этот пост с целью хайпа, так как ее персона стала давно уже никому не интересна. Она, насколько я знаю, сама из обычной небогатой семьи и всё прекрасно понимает, - считает Евгений.

К слову, на момент публикации данной статьи Евгению Панкратову на его заявление из прокуратуры так и не ответили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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