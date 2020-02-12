Рустам Минниханов на коллегии Минсельхоза Татарстана: каждый сантиметр земли имеет цену

В заседании итоговой коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан принял сегодня участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Заседание прошло на площадке международного выставочного центра «Казань ЭКСПО» и было посвящено итогам работы агропромышленного комплекса Татарстана за 2019 год и задачам на 2020 год.

До начала мероприятия Рустам Минниханов в сопровождении премьер-министра РТ Алексея Песошина, министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова и других официальных лиц осмотрели специализированную экспозицию, посвященную развитию агропромышленного комплекса (выставка «ТатАгро Экспо»). Гостям представили образцы современной сельскохозяйственной техники, рассказали о деятельности передовых сельхозпредприятий. Рустам Минниханов также оценил продукцию крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Участники итоговой коллегии почтили минутой молчания память депутата Государственной Думы РФ Айрата Хайруллина и депутата Государственного Совета РТ Габдулхая Каримова, внесших серьезный вклад в развитие сельского хозяйства в регионе.

С основным докладом выступил заместитель премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в заключительном слове подчеркнул, что главная задача на сегодня – это организация успешной посевной кампании. По его словам, уже сейчас должны быть проведены основные подготовительные работы. Необходимо в кратчайшие сроки завершить подготовку машинно-тракторного парка и семенного материала.

Важное направление работы – улучшение плодородия земель. Для высокой урожайности нужно вносить не менее 70 кг действующего вещества на га (сейчас накопление по республике 25 кг на га). Предприятиям следует изыскивать резервы для достижения данного показателя, считает Рустам Минниханов.

Ключевой вопрос – финансирование весенне-полевых работ. Доведенный в текущем году лимит субсидий из федерального бюджета на льготное кредитование весенне-полевых работ полностью исчерпан.

- Считаю, что нам в такой ситуации надо активно работать с банками в части кредитования, - сказал президент Татарстана.

Одним из решающих факторов успешного проведения посевной кампании является обеспечение сельхозпроизводителей дизтопливом по льготной цене. Рустам Минниханов напомнил, что ежегодно нефтяники оказывают серьезную поддержку сельхозпроизводителям в обеспечении ГСМ.

- Как и всегда, обещали оказать поддержку компании «Татнефть» и ТАИФ, - сказал Рустам Минниханов. - Давайте им за это авансом поаплодируем – чтобы эта поддержка случилось. Надеюсь, в этом году обе компании окажут необходимую поддержку сельчанам.

Рустам Минниханов в ходе заседания коллегии также напомнил, что одна из важнейших задач – повышение эффективности сельхозпроизводства. По-прежнему показатели по районам сильно разнятся.

- Мы – республика, которая производит большое количество молока. Основная часть сельхозформирований рассчитывает свой бизнес на молоке. Кукмор перешагнул суточный надой молока за 300 тонн. И это огромная победа. Хорошие показатели в суточном надое и у Атнинского, Балтасинского, Сабинского районов. Это районы, которые действительно занимаются молоком, - сказал Рустам Минниханов.

При этом, по его словам, мало развивают молочное направление такие районы, как Менделеевский, Черемшанский, Бугульминский, Камско-Устьинский - там небольшие объемы молока.

- Плохо у вас относятся к молоку, - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к представителям руководства этих районов. - Как эти люди планируют вести свой бизнес?

Особое внимание Президент Татарстана обратил на реализацию мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. На данные цели ежегодно направляются огромные средства, напомнил он, при этом наблюдаются случаи неэффективного и нецелевого расходования средств.

- Мне дали справку, что сельхозкооперативы, которым была оказана государственная поддержка, - они вообще не ведут деятельность. Материалы уже переданы в суд. Но нам надо было внимательно смотреть, кому мы оказываем поддержку. Надо чтобы все это шло строго по утвержденным положениям, чтобы персонально несли ответственность, - призвал Рустам Минниханов.

В республике актуален и вопрос неиспользуемых земель сельхозназначения. Из 43 тыс. га в прошлом году в оборот вовлечено лишь 8 тыс. га, проинформировал далее Президент Татарстана. По его словам, наибольшее количество неиспользуемых земель в Верхнеуслонском, Лаишевском, Альметьевском, Зеленодольском районах.

- Надо использовать правовые методы и по каждому случаю разобраться, - сказал Рустам Минниханов. - Каждый сантиметр земли имеет цену. Земля должна приносить блага тем, кто на ней живет и работает.

Сегодня одна из основных задач – развитие сельских территорий и повышение деловой активности сельчан. Важно удержать людей на селе, создавая им достойные условия, считает Рустам Минниханов. Он напомнил, что в регионе реализуется большая программа строительства жилья, но при этом нельзя строить жилье только в городах – есть серьезный спрос на селе и на индивидуальное жилищное строительство.

- Вопрос не только в том, чтобы вводить построенное жилье, а еще и правильно строить. Кукмор, Балтаси – вот здесь огромный спрос на индивидуальное жилье. Нам надо поддерживать сельскую местность. Надо там создавать рабочие места. И давайте там посмотрим, что можно сделать по индивидуальному жилью, - предложил Рустам Минниханов. - Большие перспективы мы видим в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», и важно, что её мероприятия направлены на улучшение жилищных условий сельчан.

Говоря о развитии системы потребкооперации, президент Татарстана призвал также поддержать личные подворья.

- Сегодня потребсоюзы созданы во всех районах, однако не везде нас устраивает их работа. Только 5 из 16 новых обществ занимаются заготовкой сельхозпродукции, - сказал он. - Это опять связано с поддержкой личных подворий.

Рустам Минниханов также напомнил, что в рамках Указа Президента России Владимира Путина необходимо наращивать объемы экспорта сельхозпродукции. При этом плановый показатель экспорта сельхозпродукции не выполнен.

- Перспективные направления экспорта – это халяльная продукция, - заявил Рустам Минниханов. - У нас налажены отношения с Организацией Исламского сотрудничества, и мы должны использовать эти инструменты, чтобы максимально раскрыть наш потенциал и возможности в этом вопросе.

Затем президент Татарстана остановился на деятельности профильных вузов и подготовке специалистов. В частности, он привел данные о том, что у абитуриентов Ветеринарной академии и Аграрного университета самый низкий балл по ЕГЭ в республике.

- Также отмечу, что только 8% выпускников прибыли по окончании вуза на работу в сельхозпредприятия. Стоит признать, что в отрасль практически не идут молодые, квалифицированные кадры. Надо обеспечить их возврат на село! Чтобы вузы работали на потребности села. Но для этого на местах надо создавать условия для молодых специалистов. Нам необходимо посмотреть полностью систему - кого мы учим и откуда берем специалистов, - сказал президент Татарстана.

Низким остается и уровень научных исследований и разработок в республике. Рустам Минниханов привел такие цифры: в 2019 году в Ветеринарной академии зарегистрировано лишь 3 патента, а в Аграрном Университете - 27.

Обращаясь к представителям Ветеринарной академии, Рустам Минниханов призвал их усилить деятельность в научных исследованиях.

- Ваша задача - не только обучать студентов, вы должны и наукой заниматься, создавать новые технологии, новые подходы. А у нас пока - все импортное. Ученые должны заниматься и наукой! - заявил президент Татарстана.

Рустам Минниханов выразил слова признательности от имени жителей городов сельчанам - за обеспечение горожан качественной натуральной продукцией. Так, в рамках прошедшей 21 сельхозярмарки в крупных городах республики было реализовано продукции на 1,4 млрд рублей.

Это хорошая поддержка населения, когда качественная сельхозпродукция идет в города от производителей, сказал Рустам Минниханов, нам надо расширить поставки и проведение ярмарок в городах.