2020-02-12T17:52:36+03:00
Общество

5 апреля в КРК «Пирамида» состоится Церемония вручения музыкальной телевизионной премии «ТатМузТV»

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5 апреля в КРК «Пирамида» состоится одно из самых ожидаемых событий в музыкальной жизни республики Татарстан: V Ежегодная Церемония вручения музыкальной телевизионной премии «ТатМузТV». Телеканал «ТМTV» вручит заветные статуэтки 30 лучшим песням 2019 года.

Масштабный праздник современной эстрадной музыки, света и декораций, который на протяжении пяти лет дарит зрителям группа компаний «Барс Медиа», обещает стать зрелищным. Поклонников популярной музыки ждут выступления артистов из TOП чартов татарской эстрады, сценография, ультрасовременное световое и визуальное оформление, качественный звук, красивая постановка сценических номеров, четкий тайминг и, конечно же, любимые хиты.

В этом году юбилейное шоу станет особенным: 30 исполнителей в формате «non-stop» расскажут зрителю свою музыкальную историю; 5 номинаций («Новое поколение», «Битва популярности», «Креативное решение», «Визуальное воплощение», «Легенды») определят лучших исполнителей; 5 пар ведущих наградят желанными статуэтками любимцев публики.

Лауреаты премии – исполнители, неоднократно попадавшие в хит-парад канала ТМTV. Исполнители, за которых, впервые в истории премии, на сайте телеканала проголосуют телезрители. Исполнители, чье мастерство, наравне со слушателями, подтвердит экспертное жюри. А значит, каждая песня, которая прозвучит на сцене – 100% хит.

Проголосовать за любимого исполнителя можно будет на сайте телеканала уже вначале марта. Именно зритель сможет зажечь новую звезду или подарить любимому исполнителю заветную музыкальную награду!

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