Запустили новый трамвайный маршрут и хотят купить автобусы средней вместимости: как в Набережных Челнах решают проблему с общественным транспортом

После многочисленных жалоб горожан на проблемы с общественным транспортом начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Салават Ситдиков вместе с местным перевозчиком решили сами проверить как обстоят дела, причем в вечерний час-пик.

Они осмотрели остановку «Автостанция», проверили ситуацию на ГЭСе и в Замелекесье, а также на остановке «Пединститут».

- Мы выезжаем и смотрим, и утром, и вечером. Есть там люди, которые стоят и ждут на остановках вахты. На тех участках, где большое количество людей, мы выделяем дополнительные автобусы. Да, один автобус может наполнится людьми за две остановки. Но интервал движения у них короткий - 2-3 минуты, это максимум 10 минут. На тех маршрутах, где ездили автобусы только большой вместимости, мы увеличили количество автобусов, - цитирует Салавата Ситдикова управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Кроме того, в мэрии города считают, что ситуацию поможет исправить новый трамвайный маршрут 35 А - от остановки Сидоровка до Кузнечного завода.

В свою очередь городской перевозчик рассматривает вопрос о закупке 72 ульяновских автобусов МАЗ средней вместимости. Это будет обсуждаться с мэрией Набережных Челнов.

Напомним, проблемы в городе с общественным транспортом начались после того, как местные власти из-за просроченных платежей по лизингу были вынуждены вернуть 190 автобусов большой вместимости. Вместо них горожан вновь начали развозить маршрутки. Это вызвало проблемы – давки, также люди в холод вынуждены подолгу ждать транспорт на остановках. Особенно страдали инвалиды и матери с маленькими детьми.