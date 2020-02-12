2020-02-12T17:44:08+03:00
Общество

Запустили новый трамвайный маршрут и хотят купить автобусы средней вместимости: как в Набережных Челнах решают проблему с общественным транспортом

Мэрию за просроченные платежи по лизингу заставили вернуть 190 автобусов и теперь горожане вынуждены толкаться в тесных маршрутках [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
Изменить размер текста:

После многочисленных жалоб горожан на проблемы с общественным транспортом начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Салават Ситдиков вместе с местным перевозчиком решили сами проверить как обстоят дела, причем в вечерний час-пик.

Они осмотрели остановку «Автостанция», проверили ситуацию на ГЭСе и в Замелекесье, а также на остановке «Пединститут».

- Мы выезжаем и смотрим, и утром, и вечером. Есть там люди, которые стоят и ждут на остановках вахты. На тех участках, где большое количество людей, мы выделяем дополнительные автобусы. Да, один автобус может наполнится людьми за две остановки. Но интервал движения у них короткий - 2-3 минуты, это максимум 10 минут. На тех маршрутах, где ездили автобусы только большой вместимости, мы увеличили количество автобусов, - цитирует Салавата Ситдикова управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Кроме того, в мэрии города считают, что ситуацию поможет исправить новый трамвайный маршрут 35 А - от остановки Сидоровка до Кузнечного завода.

В свою очередь городской перевозчик рассматривает вопрос о закупке 72 ульяновских автобусов МАЗ средней вместимости. Это будет обсуждаться с мэрией Набережных Челнов.

Напомним, проблемы в городе с общественным транспортом начались после того, как местные власти из-за просроченных платежей по лизингу были вынуждены вернуть 190 автобусов большой вместимости. Вместо них горожан вновь начали развозить маршрутки. Это вызвало проблемы – давки, также люди в холод вынуждены подолгу ждать транспорт на остановках. Особенно страдали инвалиды и матери с маленькими детьми.

В Набережных Челнах автобусы заменили на маршрутки - горожане стали топится на остановках.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
К 2022 году нормативная должна быть серьезно проработана: в Госсовете Татарстана создали законопроект по внедрению беспилотных машин
В Казани завершили сертификационные испытания VIP-вертолета Ансата Aurus
В Казани на улице Камалеева BMW на скорости насмерть сбила пешехода
В 2019 году интернет-преступники украли у жителей Чебоксар более 71 миллиона рублей
В Ульяновской области нашли мертвым 68-летнего пенсионера, которого искали почти пять дней
В Чувашии во время пожара погибла 85-летняя пенсионерка
Татарстанец, который из ревности спалил дом жены, отделался условным сроком
В Казани лихач-иностранец, насмерть сбивший пенсионерку, получил условный срок
Погибшего при крушении вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина посмертно наградили орденом
В Татарстане пенсионерам и инвалидам будут предоставлять услугу «Сиделка»
В Татарстане на трассе М-7 "Москва-Уфа" загорелась фура: пострадал водитель
В Набережных Челнах в парке «Гренада» появится площадка для гонок дронов
В Татарстане водитель внедорожника сбил двух лосей и скрылся
ВТБ стал лидером по объемам привлечения в ПИФы по итогам января
Дополнительные выборы в Госдуму на место погибшего Айрата Хайруллина состоятся осенью
В Казани молодого иностранца будут судить за смертельный наезд на 91-летнюю пенсионерку
Жителя Чебоксар, который выложил в интернет порно-фото знакомой, отправят в психбольницу
13 февраля в Казани без света останутся жители четырех районов
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
В Татарстане 33-летняя многодетная мать с сожителем истязала четверых детей, в том числе младенца
В Казани на спортивных объектах установят видеокамеры почти на 12 миллионов рублей
В Казани нашли живой пропавшую неделю назад Елену Никитину
Йошкаролинец надругался над 11-летней школьницей возле магазина
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
В Казани разыскивают водителей, скрывшихся с места аварий
Казанский планетарий приглашает влюбленных посмотреть на звезды