Пелагея Невзорова о работе над сериалом "Война семей": «Мне очень повезло с партнерами»

17 февраля на ТНТ начнется «Война семей» - новый сериал с Александром Робаком и Егором Бероевым. Впервые телеканал поднимает тему отношений двух семей. По сюжету два лучших друга Миша и Дима в одночасье превращаются в злейших врагов. Но что именно смогло стать причиной разлада и краха крепкой мужской дружбы сорокалетней выдержки?

Одну из ролей в сериале сыграла Пелагея Невзорова, ее персонаж Арина, дочь одного из главных героев, готовится к свадьбе. Но после того, как стали известны некоторые семейные тайны, торжество приходится отложить на потом, а может быть и вовсе отменить.

Подробнее о новом сериале ТНТ рассказала сама актриса.

Это уже вторая ваша работа в проекте ТНТ. И если в «Улице» вы сыграли небольшую роль, то здесь практически главная.

- Да, действительно. Это два разных ощущения, играть роль второго плана и главную, но я одинаково тепло отношусь к обеим своим героиням. Они разные и каждая меня научила чему-то своему. Не бывает маленьких ролей.

Расскажите о вашем персонаже?

- В этом проекте я играю дочку персонажей Егора Бероева и Ольги Медынич - молодую девушку по имени Арина. У нее есть конкретная цель - выйти замуж за любимого человека, и она очень резво к ней идет. Та ситуация, из-за которой произошел разлад в двух семьях сильно ударила по ней, поэтому из рационального и спокойного человека Арина превратилась в нервную и слегка неуравновешенную невесту. Она очень принципиальная, у нее свой взгляд на мир, но, если вдруг ей что-то станет нужно, она готова поступиться своими принципами. Арина - это американские горки, никогда не знаешь в каком она будет настроении через 5 минут.

Фото: ТНТ

Что вы можете сказать об актерском составе сериала: о ваших «родителях», о вашем главном партнере Араме Вардеваняне?

- Я считаю, что мне очень повезло с партнерами. Да и не только с партнерами, а со всей съемочной группой в целом. Я получала кайф, наблюдая за работой Егора Бероева, Ольги Медынич, Александра Робака и Светланы Колпаковой. У них гораздо больше опыта и ролей за плечами, поэтому я старалась от них брать самое лучшее, то, что, как мне кажется, подходит моему нутру. А что касается Арама, то здесь одни плюсы. Мы однокурсники, давно друг друга знаем. Я очень счастлива, что мы играем вместе. У нас уже сработанный тандем, мы много играли в институте, поэтому было несложно, без зажимов и стеснений. Каждому желаю поработать вместе со своим другом, это весело.

Ваша героиня выходит замуж. А какое лично у вас отношение к браку? Вы считаете, что обязательно двум влюбленным стоит официально регистрировать свои отношения?

- Я не замужем, поэтому мне трудно отвечать на такой вопрос. Я считаю, что все очень индивидуально и в таком серьезном вопросе как брак, не стоит никого слушать. Только себя и своего любимого человека. Лично для меня брак - это не документы и штамп, это еще одна ступень отношений, и способ сказать, что любишь. А там уже, каждому свое. Но я с пониманием и принятием отношусь и к обратному мнению.

Один из героев сериала крутит роман с вашей подругой, которая младше его в два раза. Как вы считаете - насколько это правильно, насколько гармоничны отношения в подобных парах? Стоит ли их осуждать?

- Никогда не стоит никого осуждать. Это очень важный момент, который не все могут принять. Этому нужно учиться. Никогда не знаешь, что ждет конкретно тебя за углом. Сегодня он оказался в такой ситуации, а завтра может ты?! Но если брать в расчет Лену, думаю, что ситуация была бы не так страшна, если бы она поговорила со мной и честно во всем призналась. Честность — залог любых хороших взаимоотношений между людьми.

Как вы предпочитаете проводить время после работы?

- Если рабочий день был тяжелый, то я просто хочу доехать до дома, принять душ, посмотреть кино. Провести вечер в семейной обстановке. Если я заканчиваю рано, то люблю уделить время своим близким, сходить на шоппинг или в спортзал, поболтать с подругой за чашкой кофе.

Смотрите ли сериалы и какие из последних можете порекомендовать?

- Смотрю, если позволяет время. Из наших мне очень понравились сериалы «Эпидемия», «Шторм», «Обычная женщина». Очень люблю исторические сериалы. А из зарубежных - сериалы «Эйфория», «Почему женщины убивают», «Утреннее шоу».

Фото: ТНТ

На одном из сайтов есть информация, что вы ведете активный образ жизни. В частности, играете в волейбол и катаетесь на горных лыжах. Расскажите, пожалуйста, о своих увлечениях? Любите экстрим?

- Не настолько сильно люблю, как это могут описывать в интернете. Я очень люблю горные лыжи, но катаюсь исключительно для удовольствия: спокойно, в своем ритме, на более пологих трассах. Волейболом, как и большим теннисом занималась в школьные годы. Играю, но не профессионально. Опять же, больше для удовольствия и веселья. Из спорта в моей жизни только зал. Нравиться бегать и плавать в бассейне.

Почему вы решили стать актрисой? Может быть кто-то из вашей семьи связан с кино или театром?

- Нет, в моей семье нет никого из творческой сферы. Только младшая сестра пошла учиться на оператора. Я с детства любила театр и кино, занималась в студиях. Люблю эту профессию за то, что ты можешь примерить маску любого персонажа, побыть иногда тем, кем не являешься.

Вас постоянно пытаются сделать то дочкой актера Бориса Невзорова, то родственницей журналиста Александра Невзорова. Как вы думаете, почему все хотят вас с ними породнить?

- Ну, ответ очевиден. У нас одинаковая фамилия. Меня и в жизни часто спрашивают, не являюсь ли я родственницей кого-то из них. Для кого-то это повод обсудить, что мои связи помогли поступить в институт, получить роли в кино. Но я не имею никакого отношения к этим людям, кроме творческого интереса. Так что, могу очень гордо сказать, что я стараюсь добиваться всего собственными силами.

«Война семей», с 17 февраля в 20:00 на ТНТ