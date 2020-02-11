Компанию «Галерея Медиа-Казань» купил крупный медиахолдинг «Свежий ветер»

Завершилась сделка, по которой управление Русским радио, Милицейской волной и Новым Радио в Казани перешло новому владельцу. О решении прежних собственников продать радийные активы ходили слухи последние несколько месяцев. Однако, подтвердились они только сейчас.

Новым владельцем стал собственник крупной региональной радиосети, бизнесмен из Москвы Андрей Млейник. По его словам, для радиослушателей ничего в вещательном контенте этих станций не изменится – все программы будут выходить в прежнем режиме.

Все обязательства, взятые прежним владельцем по размещению рекламных кампаний, также будут выполнены в полном объеме. Что касается медиахолдинга «Свежий ветер», то на сегодня в его состав входят филиалы в семи регионах – Астрахани, Волгограде, Твери, Саранске, Брянске, Новосибирске, а теперь еще и в Казани.

Во всех городах присутствия, холдинг зарекомендовал себя как надежный партнер для своих клиентов. Это подтверждается многолетним сотрудничеством как с государственными, так и частными компаниями. Руководство и сотрудники «Свежего ветра» обладают огромным опытом работы на медиарынке, знают всё о создании эффективных рекламных компаний и готовы предложить воспользоваться этими инструментами своим клиентам в Казани.