«Машины, роскошная жизнь и все такое – отвлекает от футбола»: полузащитник «Рубина» подробно рассказал о себе и карьере

Нынешней зимой «Рубин» заметно обновил состав. Одним из самых громких приобретений стал переход в команду полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева. В интервью «Спорт-Экспрессу» он рассказал о причинах переезда в Татарстан, а также откровенно поведал о детстве в Ингушетии, семье и планах на будущее. «Комсомольская Правда» публикует самые интересные выжимки из интервью.

ОБ АТМОСФЕРЕ В КОМАНДЕ

- Она очень хорошая. И я рад быть в команде. Можете увидеть на фотографиях: доволен тем, что происходит, отношениями между ребятами. Атмосфера, которую выстраивает Леонид Викторович, очень позитивная.

О КАЗАНИ И ЧАК-ЧАКЕ

- На самом деле пока ни разу не был в городе, даже с молодежкой или второй командой «Спартака». Что знаю? Что чак-чак - самая популярная сладость. Со всем остальным будем знакомиться. Как минимум пять лет есть, чтобы это сделать.

О СОВМЕСТНЫХ МЕЧТАХ С БРАТОМ

- Знаете, мы с детства жили одной мечтой, с одной целью - выйти на футбольное поле вместе за тот клуб, который нас воспитал. Мы очень много работали. Пусть это банальные слова, но мы пахали, не гуляли, профессионально себя вели. И если это есть - профессионализм, труд, упорство, - ты в любом случае всего добьешься. Безусловно, огромную роль сыграла вера во Всевышнего, его помощь.

О ДЕБЮТЕ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

- Меня отправили на разминку, и буквально через пять минут тренер по физподготовке начал кричать: иди! Не поверил. Спросил: я? Он: да, иди, ты! Я снова спросил, реально не поверил. Он уже с такими глазами: да, ты, иди! Я побежал, переоделся, вышел. Дальше - пробежал до чужой штрафной, обратно, снова вперед. В общем, без мяча туда-сюда бегал. В итоге в голевой атаке, можно сказать, как-то помог, увел игрока. Тил получил мяч - и забил. В принципе, в конце подержали мяч с Зобниным, перед желтой карточкой. Вот и все. После матча оставил себе футболку, в которой вышел на поле. Она все расписана автографами, отложил ее на память.

О СЕМЬЕ

- Все, что сделали для меня отец и мать, бесценно. И сейчас я делаю все, чтобы они жили в достатке. Чтобы у них все было. Все мои деньги - это их деньги. Все общее, нет «мое» и «твое». Они приложили очень большие усилия, чтобы мы с братом доросли до нынешнего этапа своих карьер. И мы будем до конца жизни им благодарны. И сделаем все, чтобы они были довольны, радовать своей игрой и поведением в быту. Могу рассказать две истории, которые связаны с мамой и отцом. Когда пришлось жить в академии, в ней кормили хорошо, но для меня это было мало - был щупленький и маленький. Чтобы расти, требовалось больше есть. Мать два-три раза в неделю перед работой привозила мне еду в Сокольники. Вторая история - про отца. Когда приходил вечером домой, на столе ждала большая тарелка супа, после отец накладывал макароны с мясом. Пока это не съедал, не имел права встать. После душа - тарелка с сухофруктами, чего в ней только не было. Съедал это, после ждал творог со сметаной, а затем - еще и молоко с медом. И все это - за два часа до отбоя. Я не знаю, как после всего этого засыпал. Так было каждый день, он все это готовил. Фактически до того момента, как попал в дубль и начал жить в Тарасовке.

О ТОМ, КАК ПОШЕЛ В ФУТБОЛ

- В семь лет отец отдал меня в школу, чтобы я изучил арабский язык, обучался основам религии. Когда мне было восемь, в какой-то дождливый день он подошел и спросил: «Может, тебя тоже футболистом сделать?» Я на него посмотрел, сказал, что подумаю, и убежал. И через какое-то время мы с ним уже оказались на самодельном поле. Отец расставил фишки, я должен был змейкой их обводить. Год занимался с отцом, потом мы полетели в Москву. А это поле в какой-то момент испортили, ворота убрали - там были бревна засажены. Я взял лопату, пошел, вырыл по две ямы с двух сторон, сам поставил бревна на ворота. И еще был момент, что-то в голове переклинило, подошел к отцу и говорю, что хочу стать вратарем. Он меня с криком выгнал из комнаты. Что мне тогда в голову пришло, не знаю. Хорошо, что голкипером не стал.

О ДЕТСТВЕ В ИНГУШЕТИИ И ОБСТРЕЛАХ

- Помню историю, когда мне было пять-шесть лет. В ту ночь почему-то оказался в комнате дедушки. Просыпаюсь, горит свет. Захожу на кухню, а меня забирает дядя и относит к родителям. Пока шел, слышал выстрелы, как пули летят. Но не понимал тогда, был маленький, страха никакого не чувствовал. В комнате - младший спит, старший - тем более. И я тоже заснул. Уже потом, когда подрос, осознал весь этот ужас. Тогда в Ингушетии происходили страшные вещи. Помню, даже такие были моменты. Мы с друзьями играли на самодельном поле. Бывало, мог какой-то мужик с пистолетом пробежать по дороге, а за ним - полицейские. А мы смотрим - смеемся. Вообще не понимаем, что происходит.

О ПРОСМОТРЕ В «СПАРТАКЕ»

- Я еще немного опоздал на первую тренировку. Думал, что будет на улице, а она - в манеже. Прибежал, и меня сразу запустили в игру пять на пять. Зашел, получил мяч в центре поля, всех обыграл и забил. Потом второй раз, третий. А на четвертый оступился, наступил на мяч, подскользнулся. А в манеже было очень скользкое поле. Я локтем на него упал. Боль от удара - очень сильная, но, как мне рассказывали, даже слезинку не пустил, дотерпел. И когда садился в «скорую», мне сказали: тебя взяли. После где-то две недели лежал в больнице. А когда вернулся, у нас уже был новый тренер, Евгений Васильевич Сидоров, с которым мы проработали пять лет. И ему я очень благодарен.

О ДЕНЬГАХ

- Карточка хотя и не у нас, но есть Apple Pay, так что это не проблема. (Смеется.) Но у нас нет «мое» и «твое». Есть общее, у нас совместные заслуги. К счастью, машины меня вообще не волнуют - сейчас интересует моя карьера. Хочу прогрессировать и расти. По моему мнению, машины, роскошная жизнь и все такое - это отвлекает, ты вообще не о том думаешь. Хорошо, что этого у меня в голове нет. Надеюсь, и не будет. У нас в религии запрещено быть высокомерным, гнаться за деньгами, зазнаваться, смотреть на всех свысока. Это не принято и неправильно. Те же деньги - если завтра умру, их с собой не заберу, а смогу забрать те благие дела, которые совершил в этом мире. Вот и все.

О ПЕРЕХОДЕ В «РУБИН»

- Я - воспитанник «Спартака», провел в этом клубе 12 лет и прошел все ступени. У самого было желание остаться. Все переговоры вел мой отец. Сказал, что полностью ему доверяю, был сконцентрирован на отдыхе и подготовке к сборам. Если что, находился рядом. По субъективным причинам договориться не удалось. В этот момент на нас вышел «Рубин». Самое главное - интерес тренера, есть ли он вообще. Если честно, был удивлен и даже шокирован, когда узнал, что сам Слуцкий заинтересован в том, чтобы меня взять. Сначала не поверил, сказал: хорошо, жду звонка Леонида Викторовича. И через 10 минут раздался звонок с неизвестного номера, отвечаю - а это он. Я - в шоковом состоянии. Поговорили минут 15 очень хорошо.

О СЛУЦКОМ

- Знаю, на первом сборе чуть ли ни каждый день проходила теория. Как только я пришел, так как все это пропустил, он меня после первого же теоретического занятия оставил дополнительно, чтобы объяснить все моменты и свое видение игры, как я должен действовать на той или иной позиции, где должен находиться. Потом еще на тренировке объяснял, что делать и куда бежать. Слуцкий мне очень импонирует и как тренер, и как личность. Он очень сильный человек. Минусов не нашел и, надеюсь, не найду.

О ЛЮБИМЫХ КЛУБАХ

- В последнее время вообще не так часто смотрю футбол. В основном - большие матчи, в Лиге чемпионов или Англии. Или тот же Криштиану Роналду - не то, чтобы кумир, а просто смотришь и восхищаешься тем, чего он достиг и как шла его карьера. Это не просто нравится, а мотивирует. В том числе на то, чтобы не сдаваться и работать от первой до последней минуты.