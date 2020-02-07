2020-02-07T14:16:51+03:00
Общество

Анвар Шахмаев назначен территориальным управляющим Билайн в Республике Татарстан

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ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) объявляет о назначении Анвара Шахмаева территориальным управляющим Билайн в Республике Татарстан.

На этой позиции Анвар Шахмаев сменил Ильгиза Гибадуллина, который перешел на направление работы с правительственными и государственными структурами Центрального региона ПАО «ВымпелКом».

У Анвара Шахмаева большой опыт работы на руководящих должностях в компаниях, оказывающих телекоммуникационные услуги. Он начинал свою карьеру директором департамента маркетинга и продаж первого в России проводного частного оператора «Телесет». В 2002 году Анвар присоединился к компании «Билайн» в качестве коммерческого директора Казанского филиала. Он внес большой вклад в открытие филиала и в формирование основных подразделений по ключевым направлениям, в том числе и в организацию работы коммерческой службы, что позволило Казанскому подразделению компании по итогам первого года работы стать самым динамичным среди всех филиалов сотовых операторов Татарстана.

Также в достижениях Анвара строительство в кратчайшие сроки первой на тот момент LTE-сети в России в городе Казань и строительство сети для оператора «Yota» на территории Республики Татарстан.

До назначения на должность территориального управляющего Билайн в Республике Татарстан Анвар Шахмаев с 2013 года успешно развивал бизнес «Основа Телеком», работая региональный директором.

Республика Татарстан одна из крупных территорий Центрального региона ПАО «ВымпелКом». Оператор в регионе взял высокие темпы строительства сети, реализовывая масштабную программу развития инфраструктуры связи. Только за прошлый год Билайн в Татарстане на 50% увеличил LTE сеть. Строительство новых базовых станций и увеличение емкости сети было не только в крупных, но и в малых городах - впервые 4G был запущен в 20 районных центрах республики.

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