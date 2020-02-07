«Мы хотим защитить наших посетителей»: из-за угрозы коронавируса китайцев не пускают жить в казанский хостел

«КИТАЙЦАМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН» - написано на двери казанского хостела на улице Сулеймановой. Ниже шрифтом поменьше разъяснение: «Уважаемые, китайцы, которые недавно прилетели из своего родного края! Мы беспокоимся за здоровье наших посетителей, поэтому вход на территорию хостела для вас строго запрещен. Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление коронавируса у гостей нашего хостела. Просим прощения за предоставленные неудобства». Далее – то же самое, но на китайском языке.

Отказывать в заселении из-за страха коронавируса администрации хостела еще не приходилось.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Корреспондент «Комсомолки» побывала в хостеле и узнала, действительно ли они не заселяют граждан Китая. Журналист поговорила о странном объявлении с администратором Кариной.

- Мы хотим защитить наших посетителей, оградить их от коронавируса. Мы заботимся об их состоянии, - объясняет девушка.

Далее она добавляет, что выгонять их из хостела им никого не приходится. Места в заведении чаще всего бронируются on-line. Поэтому они заранее связываются с гостями из Китая и отменяют договоренность с ними. И это несмотря на то, что в аэропорту Казани проверяют состояние здоровья всех пассажиров, прилетевших из КНР.

- Если гражданин Китая все-таки приедет в наш хостел, несмотря на предупреждение, я буду решать этот вопрос с руководством, - замечает Карина.

Руководство хостела боится за своих посетителей.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Как оказалось, отказывать в заселении из-за страха коронавируса администрации хостела еще не приходилось. Заявок на бронирование номеров от китайцев в последнее время не поступало.

Но иностранцы в этом хостеле гости нередкие. В разное время здесь жили граждане Турции, Испании, Италии и того же Китая. Их пик, конечно, пришелся на даты проведения в Казани Чемпионата мира по футболу-2018. Но нередко иностранцы останавливаются здесь и во время сессий в университете.

Отметим, что на официальном сайте хостела в "общих положениях" не указан запрет на бронирование номеров гражданами Китая. Нет такой информации и на соцстраницах заведения.

ПРАВЫ ЛИ СОТРУДНИКИ ХОСТЕЛА?

Обычно хостел, гостиница или отель могут отказать клиенту в бронировании номера в нескольких случаях:

- если клиент забронировал номер, но не приехал в день начала действия брони и не предупредил;

- если клиент имеет проблемы с документами;

- если клиент несовершеннолетний без взрослых;

- если клиент хочет жить в номере вместе со своим животным;

- если клиент ведет себя не адекватно.

А вот отказать в заселении человеку другой национальности среди подобного не значится. Даже если это делается с благими намерениями.

Напомним, в Татарстане пока не зафиксировано ни одного случаи заражения коронавирусом. В республике увеличили производство нетакного материала для медицинских масок. Однако татарстанцы скупают их в аптеках не столько из-за коронавируса, сколько из-за эпидемии ОРВИ.

А вот в других странах ситуация с коронавирусом обстоит хуже. По данным на 7 февраля это заболевание было выявлено у 31 482 человек, а число погибших от вируса составило 638 человек.