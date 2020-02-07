«Накормили» гостей пищей духовной: дочь главы Минкульта Татарстана отметила свою свадьбу в государственном музее

2 февраля дочь министра культуры Татарстана Ирады Аюповой Софья вышла замуж. Местом для церемонии бракосочетания молодые выбрали не ресторан, как это обычно бывает, а галерею современного искусства государственного музея изобразительного искусства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/759463" frameborder="0"></iframe> Дочь главы Минкульта Татарстана отметила свою свадьбу в государственном музее.соцсети

Горожан возмутил тот факт, что все то время, пока шла регистрация молодой семьи, на закрытых дверях учреждения висела табличка: «Закрыто по техническим причинам». Позже, правда, выяснилось, что провести свою свадьбу в музее может любой желающий. Пресс-служба министерства культуры Татарстана объяснила, что это вполне законно.

- В список объектов, открытых для проведения свадебной регистрации, входит и государственный музей изобразительных искусств Татарстана. Организация церемонии бракосочетания в указанном музее доступна для всех пар. Для этого необходимо подать заявку и оплатить все расходы, связанные с торжеством, что и сделали молодожены. Они оплатили пошлину за выездную регистрацию, услуги по регистрации брака в торжественной обстановке, а также входные билеты в Галерею для гостей, - отметили в ведомстве и добавили. - Мы приглашаем пары, желающие провести церемонию бракосочетания в необычной обстановке в музеи Татарстана.

«Комсомолка» решила выяснить, действительно ли любой желающий может отметить свадьбу как дочь министра в галерее современного искусства Татарстана. В музее нашего корреспондента направили к зам директора по экономическим и общим вопросам учреждения Диляре Махмутовой.

Так, например, провести бракосочетание в апреле в галерее и правда возможно. При этом весной у музея открывается небольшой парк, где также можно погулять во время торжества.

Для бронирования помещений необходимо представить документ о подаче заявления в ЗАГС и рассказать о том, каким молодые видят день торжества. По стоимости проведения мероприятия в музее – вопрос. Подобные детали обсуждаются лично с влюбленной парой.

В свою очередь министр культуры Татарстана Ирада Аюпова детали свадьбы дочери не особо скрывала. На своей соцстранице она в итоге поздравила молодоженов и отметила, что гордится ими.

- Я горжусь вами! За то, что в самый ответственный момент Вашей жизни вы не поставили во главу угла пищу физическую, а «накормили» ваших гостей пищей духовной! За то, что вы свое торжество отметили в кругу родных и близких, а не сбежали, как сейчас это модно, на берег океана. За то, что ваша свадьба для многих гостей – просветительский проект! Да, и за то, что ваша свадьба стала отличной рекламой для фантастической площадки нашей Казани! Нам нужно продвигать современное искусство! Я вас люблю! Для всех, кто поймал хайп: Добро пожаловать в Галерею современного искусства! И давайте будем чуть-чуть добрее друг к другу! – написала глава Минкульта Татарстана.

irada.aiupova Глава Минкульта Татарстана гордится своей дочерью за то, что она отметила свою свадьбу в музее

Правда, под этим постом интернет-пользователи в своих комментариях начали подозревать, что в музее пара могла не ограничится одной лишь церемонией бракосочетания. Особенно их беспокоила сохранность картин в галерее.

- А гости только на свадьбе могли просветиться? так просто они в музей не ходят?) Если каждый раз закрывать музей, то как же быть всем остальным посетителям? и как быть с картинами Филонова, которые стоят миллионы долларов? Свадьбу можно было сыграть, но не в зале же с ценнейшими картинами... Как отнесется хранитель @russian_museum, - написал пользователь reviewerofart (орфография и пунктуация автора сохранена – Ред.).

Но в комментариях есть и резонное замечание на подобное.

- …И потом свадьба не обязательно гульбище, это достойное, высокодуховное мероприятие, всё зависит от контингента, - пишет nataponedelnik.

СПРАВКА

В постановлении Кабмина Татарстана об использовании объектов историко-культурного наследия для регистрации брака есть утвержденный для этого список культурных учреждений. Проводить в них подобные церемонии разрешено ради пропаганды среди молодежи культурного наследия, обрядов и традиций народов Татарстана.