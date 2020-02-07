2020-02-07T16:43:17+03:00
Общество

Робот-дояр и натуральные деликатесы: в Казани состоится выставка «ТатАгроЭкспо»

Натуральную фермерскую продукцию, семена, средства защиты растений, удобрения и множество других товаров для сельского хозяйства можно будет приобрести на выставке «ТатАгроЭкспо»
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Янтарные сыры, румяные пироги, ароматный мед, драгоценные душистые травы – настоящее изобилие ждет ценителей натуральных продуктов 12 – 14 февраля в новом выставочном комплексе «Казань Экспо». Но главная задача международной выставки и Агропромышленного форума, которые пройдут здесь, - это налаживание деловых контактов производителей, поставщиков и потребителей в сфере агропромышленного комплекса. Среди целей также – объединение усилий по развитию АПК, укрепление межрегиональных связей, занятых в этой отрасли.

Ожидается участие более трех тысяч представителей агропромышленного комплекса из трехсот организаций и предприятий Татарстана и регионов России. На выставке будут представлены также новинки сельскохозяйственной техники, запчасти, оборудование для переработки, упаковки и сортировки продукции и так далее.

Будет организована масштабная деловая программа. В частности, министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ запланирована коллегия и «круглые столы» по целому спектру тематик:

• Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации,

• Развитие и поддержка экспорта продукции агропромышленного комплекса РТ,

• Органическое производство в Татарстане,

• Повышение экономической эффективности сельхозпроизводства,

• Агрострахование как инструмент обеспечения финансовой устойчивости аграриев и др.

Обсудят также цифровое сельское хозяйство, вопросы растениеводства, животноводства, ветеринарии.

Планируется также молодежный форум, посвященный бизнесу на селе.

Участники узнают, как организовывать эффективные деловые игры среди студентов, и опробуют это на практике.

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ И РЕДКИЕ СЫРЫ

Выставка проводится на территории «Казань Экспо» второй раз. В прошлом году «ТатАгроЭкспо» посетили более 15 тысяч человек, участвовали 320 отраслевых организаций, включая крупные федеральные структуры. Посетил мероприятие и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов, работа робота-дояра, оснащенного 3D-камерой, возможности «умных» уборочных комбайнов, дегустация редких сыров – все это было на выставке в 2019 году, и нынче тоже приготовлено множество сюрпризов.

Участники могут зарегистрироваться и получить электронный билет. Для посетителей вход на выставку бесплатный.

Место проведения – международный выставочный центр «Казань Экспо», расположенный рядом с международным аэропортом. Адрес: Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул.Выставочная,1.

Добраться до «Казань Экспо» можно не только на автомобиле, но и на автобусе №197 от ст. метро «Проспект Победы», а также на аэроэкспрессе, который отправляется от Центрального железнодорожного вокзала.

Подробнее о программе события на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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