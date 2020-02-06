Билайн создал новые «семейные» тарифы для близких людей

Билайн разработал новую линейку тарифов «Близкие люди», позволяющую объединить все сим-карты семьи или близких людей в одном тарифе. При этом оператор предложил еще больше возможностей для общения: безлимитные мессенджеры, бесплатные и неограниченные звонки для связи с близкими практически по всей стране. Кроме того, новая линейка также подходит для управления всем парком устройств клиентов, включая умные девайсы – единый счет делает понятным и прозрачным контроль расходов в приложении «Мой Билайн».

Ирина Лебедева, Исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн:

«Близкие люди – это не только семья. Наши тарифы для всех, кто хочет понятности и прозрачности в управлении самими современными телеком услугами, ТВ-сервисами. Для тех, кто хочет выгодно общаться с друзьями, родными или просто знакомыми. А также для тех, кто хочет объединить все свои девайсы и умные устройства в одном счете. Чем больше людей подключено к одному к тарифу, тем дешевле будет стоимость услуг для одного клиента. Важным изменением также стала отмена повышенной стоимости междугородних звонков. Теперь для наших клиентов действует единая цена на все звонки по всей стране».

Для жителей Республики Татарстан новая линейка «Близкие люди» включает 6 новых тарифов с абонентской платой от 350 до 2500 рублей. Объем и наполнение тарифов зависит от выбранного пакета. При этом чем старше тариф, тем больший объем услуг входит в абонентскую плату.

БЕЗЛИМИТ НА РАЗНЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ

Билайн обнуляет интернет-трафик на разные мессенджеры в тарифах новой линейки «Близкие люди», ведь порядка 60% интернет-трафика клиентов семейных тарифов приходится на мессенджеры. В тарифах «Близкие люди 1» и «Близкие люди 2» тарифицироваться не будут текстовые и аудио сообщения, голосовые и видео звонки в WhatsApp (12+), Viber (18+), Snapchat (12+), Skype (12+), ICQ (12+), KaKaoTalk (6+), Google Hangouts (6+), WeChat (18+), а начиная с тарифа «Близкие люди 3» и старше – интернет безлимитный.

С учетом постоянно возрастающих потребностей абонентов в мобильном интернете Билайн реализует масштабную программу развития сети. Только за прошлый год в Татарстане на 50% увеличилось количество вышек связи, обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет, и теперь доля 4G базовых станций на сети Билайн составляет более 80%. Строительство новых базовых станций было не только в крупных, но и в малых городах - впервые 4G был запущен в 20 районных центрах республики. В результате у оператора увеличилась скорость мобильного интернета, расширилось покрытие 4G сети и значительно выросли показатели стабильности передачи данных.

ЛЮБИМЫЙ НОМЕР

Билайн открывает для своих клиентов возможность подключения любимого мобильного номера любого оператора связи разных регионов России, так как по данным внутренней аналитики Билайн, порядка 25% семейных клиентов хотя бы раз в месяц звонят в другие регионы. Такой возможностью могут воспользоваться клиенты тарифов «Близкие люди», в том числе и владельцы дополнительных номеров, которые пользуются совместными пакетами услуг с основным номером.

Звонки на любимый номер не расходуют основной пакет минут тарифа. При этом звонки на номера Билайн, выбранные в качестве любимого номера, безлимитным и бесплатны. Вызовы на любимые номера других российских операторов продолжительностью более 1000 минут в месяц тарифицируются по цене местных вызовов на номера других операторов сверх пакета. Услуга без платы за подключение, без абонентской платы и платы за смену любимого номера.

ОДНА СТРАНА – ОДНА ЦЕНА

На всех тарифах новой линейки звонки из пакета минут можно расходовать на любые номера операторов мобильной связи России. Таким образом, для клиентов тарифов «Близкие люди» нет разницы между стоимостью местных и междугородних звонков. Стоимость 1 минуты разговора на номера других операторов сверх основного пакета минут приравнивается к местным звонкам и составит 3 рубля. Звонки на номера Билайн сверх пакета не тарифицируются.

Тарифная линейка «Близкие люди» доступна на территории РФ, кроме Республики Крым и Севастополя, при технической возможности подключения.

Более подробная информация о новых тарифах доступна на сайте.