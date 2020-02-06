"Разбирают, как горячие пирожки": Из-за коронавируса и эпидемии ОРВИ спрос на медицинские маски серьезно вырос

За ситуацией с распространением коронавируса следят по всему миру. До Татарстана новая болезнь пока не добралась. Чаще всего заболевшим диагностируют ОРВИ. За прошлую неделю в Татарстане такой диагноз поставили 22 504 людям. Большая их часть – дети от 7 до 14 лет. В связи с этим в регионе пришлось приостановить учебу в 174 классах 28 школ, а также в ряде детсадов. А с 5 февраля Минобразования республики временно запретило массовые мероприятия для школьников.

Как обезопасить себя от заболевания? Едва ли не первое, что сразу приходит на ум - надеть медицинскую маску. Сейчас в Татарстане и ряде соседних регионов на эти самые маски спрос серьезно вырос.

35 ТОНН ВМЕСТО 5

На территории Татарстана непосредственно сами медицинские маски не производят, но выпускается нетканый материал, который используется для их создания. Корреспондент «Комсомольской Правды-Казань» поговорила с начальником коммерческого отдела предприятия «Полиматиз» - резидента Особой экономической зоны «Алабуга» - Ильназом Яппаровым. Он рассказал, что спрос на эту продукцию возрос в несколько раз.

- В связи с распространением в мире коронавируса «Полиматиз» стал больше производить нетканый материал?

- Мы планируем увеличить производство нетканого материала для масок в феврале. Текущие контрагенты и контрагенты, которые работали в прошлых периодах, увеличивают заказы в связи с резко возросшим спросом на маски. Вместо 5-10 тонн нетканого полотна, на данный момент уже заказали 30-35 тонн материала.

- Внесены ли изменения в работу предприятия из-за увеличения производимой продукции?

- Изменений в работе предприятия нет. Частично пересматривается, корректируется план производства для более оперативной наработки и отгрузки материалов производителям масок.

ЦЕНЫ РЕЗКО НЕ ПОДНИМУТСЯ

Сейчас люди в аптеках скупают маски пачками. Некоторые просто боятся, что они закончатся. Впрочем, глава Минздрава Татарстана Марат Садыков поспешил успокоить жителей региона. По его словам, проблем с масками не наблюдается.

- Хочу заверить всех, что медицинских масок у нас достаточно. Их можно свободно купить в аптеках, - заявил Садыков.

Другой вопрос - цены на маски. В соцсетях начали распространять информацию, что их стоимость выросла в несколько раз. Так, например, в соседнем Ульяновске пожаловались, что вместо привычных 13 рублей маски подорожали до 70 рублей.

- Хочу рассказать интересный факт. Пошла сегодня в аптеку за очередной порцией масок. В итоге в двух аптеках их нет. До этого я их покупала за 13 рублей, в пачки было три штуки. Сегодня только в одной аптеке они есть и стоят 70 рублей, - рассказала жительница города, записав свою речь на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="300" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/759161" frameborder="0"></iframe> Жительница Ульяновска жалуется на нехватку медицинских масок и их дороговизну.соцсети

В комментариях под постом в соцсетях жители региона отметили, что с подобной проблемой не сталкивались. Кто-то покупал маски по 16 рублей, кто-то по 20.

- В целях бесперебойного обеспечения населения региона средствами индивидуальной защиты в период карантина (4 февраля все школы региона закрыли на карантин, - Ред.) во всех аптеках «УльяновскФармация» имеется достаточно медицинских масок. Ввиду социальной значимости вопроса цены на них сохраняются на допустимом уровне. Не снижаемый запас медицинских масок создан на аптечном складе предприятия, - прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Ульяновской области.

В Татарстане также стоимость масок если и увеличилась, то точно не в десятки раз, а всего на два-три рубля. Корреспонденты «Комсомольской Правды-Казань» прошлись по аптекам столицы Татарстана. Да, порой масок в продаже не было. Там же, где проблем с их покупкой не было, стоимость варьировалась от 16 до 33 рублей за пачку.

- Их раскупают, как горячие пирожки. Сегодня одна женщина 10 пачек взяла, но пока еще много их в продаже. Если что, со склада еще привезут, не переживайте, - рассказала работница одной из аптек в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

Также маски можно свободно приобрести на сайтах бесплатных объявлений. Цены не «кусаются» - не выше 12 рублей за маску.

ПОМОЖЕТ ЛИ МАСКА

Бытует мнение. что медицинская маска не способна защитить человека от заболевания. Впрочем, у медиков иная точка зрения. По данным сотрудников ульяновского Роспотребнадзора, при правильном использовании маска - надежный вариант защитить себя от вируса.

- Вирусы передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путём, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют. С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой оболочки верхних дыхательных путей здоровых людей, которые находятся рядом с заражённым человеком. Заражение может происходить и в результате непосредственного или косвенного контакта здорового человека с респираторными выделениями инфицированного. Использование одноразовой медицинской маски предотвращает попадание в организм здорового человека капель респираторных выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот, - сообщили в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Ульяновской области.

При этом, в Роспотребнадзоре отметили, что маску можно носить не более 2-3 часов. Кроме того, если ее снять, то вторично использовать уже нельзя. Также маску нельзя мочить.

- Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании – надежный и эффективный метод снижения риска заражения и предотвращения распространения гриппа, коронавируса и других возбудителей ОРВИ, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора Ульяновской области.