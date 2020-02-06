"Рубин" интересуется Кокориным: Отпустит ли "Зенит" скандального форварда в Казань?

За ситуацией вокруг Александра Кокорина следит практически вся футбольная общественность. О его поведении можно говорить долго, но возвращения форварда в большой футбол ждали давно.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В "ЗЕНИТЕ"?

Кокорин больше года не играл в футбол. Напомним, что осенью прошлого года он и еще один футболист, Павел Мамаев, стали участниками крупного скандала. Они устроили драку и избили главу департамента минпромторга России Дениса Пака. В результате оба игрока отправились в тюрьму.

17 сентября футболистов выпустили по УДО. "Зенит" сразу высказал свою позицию по футболисту. Там заявили, что игрок будет выступать за питерский клуб. С Кокориным даже заключили новый контракт до конца нынешнего сезона. Играть в осенней части чемпионата Кокорину запретили, но тренеры и руководство "Зенита" громогласно заявляли, что футболист станет едва ли не главной ударной силой команды весной.

Форвард отправился в составе "Зенита" на первый сбор. Работал с командой, наставник питерского клуба Сергей Семак отмечал, что футболист находится в хорошей форме. И тут, 21 января 2020 года появилась информация, что остаток нынешнего сезона Кокорин проведет в "Сочи". Об этом даже официально объявили на сайте клуба из Краснодарского края.

Эта новость стала неожиданной. В том числе и для наставника "Зенита". Семак в тот же день выпускает форварда на товарищеский матч с клубом из Катара. Более того, он доверил Александру капитанскую повязку. Кокорин не подвел. В первом после возвращения в футбол матче он оформил хет-трик.

"СОЧИ" И ТОЧКА

В итоге Кокорин отказался ехать в "Сочи", заявив, что с ним этот вопрос никто не обсуждал. На сторону игрока встали многие футболисты и главный тренер, но руководство "Зенита" четко дало понять - в основном составе Кокорина не будет. Что стало причиной столь резкой смены отношения к форварду остается только догадываться. По некоторым данным, боссам петербургского клуба намекнули, что наличие скандального игрока в команде сильно ударит по имиджу "Зенита".

В итоге Кокорин так и не перешел в "Сочи", по крайней мере, пока. Форварда сослали в "Зенит-2", выступающий в западной зоне второго дивизиона. Кокорин спокойно воспринял данную информацию. Отправился с командой на сбор и даже оформил дубли в матче с молодежной командой бразильского "Гремио".

Впрочем, вполне понятно, что вторая лига - не уровень Кокорина. В прессе долгое время писали, что форвардом активно интересуется "Локомотив", но вряд ли "Зенит" захочет усиливать конкурента.

"РУБИНУ" НУЖЕН ФОРВАРД

Другое дело - казанский "Рубин". Об интересе клуба из Татарстана к Кокорну сообщили сразу несколько СМИ. Не секрет, что "Рубин" ищет форварда. Сейчас в команде лишь два номинальных нападающих - Иван Игнатьев и Евгений Марков. Клуб пытался подписать забивного форварда, но Николай Комличенко выбрал "Динамо", Александр Соболев перешел в "Спартак", а Вильфрид Бони отправился в Саудовскую Аравию.

Кокорина прекрасно знает Леонид Слуцкий, который работал с нападающим в сборной России. По идее, вариант с переходом Кокорина в "Рубин" на правах аренды устроил бы всех. Форвард бы получил стабильную игровую практику в Премьер-Лиге, угрожал бы воротам ЦСКА и "Локомотива", а не "Знамени труда" или "Коломны".

"Зенит", при этом, тоже в накладе бы не остался. В нынешнем сезоне "Рубин" питерцам не соперник. Команды преследуют разные турнирные задачи. Казалось бы, все карты сходятся, но последнее слово всегда остается за клубом, которому игрок принадлежит, а позиция боссов чемпионов России ясна - либо "Сочи", либо "Зенит-2".

ДАДУТ ЛИ КОКОРИНУ ВОЛЬНУЮ?

Правда, накануне появилась информация, что у "Рубина" появился конкурент в борьбе за Кокорина. Причем, конкурент неожиданный - калининградская "Балтика". Клуб из самого западного региона России идет седьмым в ФНЛ и теоретически может побороться за зону переходных матчей. Факт переговоров с "Балтикой" подтвердил и сам Кокорин.

Возможно, что ситуация прояснится ближе к закрытию трансферного окна. Это произойдет 22 февраля. Возможно, что боссы "Зенита" сжалятся над игроком и дадут ему вольную. Вот тут-то "Рубину" и стоит подсуетиться, если в клубе действительно рассчитывают на Кокорина.