Казанский зоопарк заподозрили в расизме: темнокожего человека поместили на стенд с животными

Новую часть Казанского зооботсада «Река Замбези» открыли только недавно. Из-за холодов теплолюбивых обитателей Африки туда начнут завозить только весной и летом. Так, что посетителям зоопарка в основном пока остается смотреть на стенды с информацией о животных.

Пока животных особо в вольерах нет, посетителям предлагают познакомиться с ними с помощью информационных стендов.Фото: Лика ИСАЕВА

Именно один из них и стал причиной скандала. В котором теперь будет разбираться прокуратура - начата проверка. А все потому, что посетители зоопарка выложили в социальные сети странную, по их мнению, информационную доску с ячейками. На ней видно, что посетителям предлагается угадать какой глаз кому принадлежит. На стенде «Взгляд Африки» есть млекопитающие и хищники. Вот только автора видео смутила последняя ячейка, открыв которую можно увидеть темнокожего человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/758874" frameborder="0"></iframe> Казанский зооботсад на стенде наряду с африканскими животными разместил темнокожего человека.соцсети

Интернет-пользователей возмутило, что жителя Африки поставили в один ряд с животными. Некоторые даже усмотрели в этом некий расизм. Правда, большинство авторов комментариев видео все же заступились за зоопарк:

«Полное отсутствие мозга у автора этого стенда»

«А что скандального? Стенд называется «Взгляд Африки». Скандал был, если бы на стенде было написано «Взгляд ЖИВОТНЫХ Африки»

Именно этот стенд наделал много шуму в интернете.Фото: Лика ИСАЕВА

Но такое заступничество не уберегло Казанский зооботсад от прокурорской проверки. Как выясняла «Комсомолка», сотрудники надзорного органа намерены сегодня выехать на место, чтобы дать оценку содержанию скандального стенда.

В самом зоопарке корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что проблема не столь существенна. Никого обижать данным стендом не хотели. При этом, чтобы успокоить людей, фотографию темнокожего мужчины о стенда решили убрать.

Есть в Казанском зоопарке и другие подобные стенды, но не такие скандальные.Фото: Лика ИСАЕВА

КОМПЕТЕНТНО

Психолог Наталья Комарова:

«Этот зоопарк концептуальный, называется «Река Замбези», и авторы проекта вложили в него свое видение этого парка. В нем очень много интересных познавательных стендов, интерактивных карт, которые дети рассматривают с искренним любопытством. Что касается стенда «Взгляды Африки» - его наличие адекватно в данной концепции. Странно отрицать наличие у человека биологического животного начала. Стенд несет познавательный, развивающий характер. Это отличный повод для разговора родителя с ребенком о том, что человек часть природы, о том чем он отличается от животных и чем схож с ними, о бережном отношении к братьям меньшим. А также возможность рассказать о человеческих расах, чертах их характеризующих, географических особенностях регионах, механизмам приспособлениях и эволюции в целом»

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