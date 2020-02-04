2020-02-04T13:34:19+03:00
Звезды

“Что ждать от этих людей?”: в Казани татарской певице Иркэ сорвали концерт, а после разбили машину

Артист Элвин Грей отмечает, что подобные случаи с ней происходят с пугающей регулярностью [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/irke_officialФото: instagram.com/irke_official
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В воскресенье, 2 февраля, в казанском УНИКСе состоялся концерт певицы, народной артистки Татарстана Иркэ (Айгуль Миншакирова - Ред.). Этот вечер, а также последующее за ним утро запомнятся ей надолго, но отнюдь не одной лишь поддержкой поклонников.

Дело в том, что выступление Иркэ было прервано анонимным сообщением о заложенной в зале бомбе. Тогда все зрители были эвакуированы на улицу. После осмотра помещения, концерт был продолжен.

- Иркэ на сцене пыталась не подавать виду, но голос после произошедшего у нее все же дрожал, - рассказала "Комсомолке" очевидец Гульнара С. (Имя изменено по просьбе читательницы - Ред.)

Но на этом "минировании" неприятности певицы не закончились.

- Что ждать от этих "людей" в дальнейшем? Вчера во время проведения дополнительного концерта Иркэ в Казанском УНИКСе поступил анонимный звонок о заложенной в концертном зале бомбе. Надо отдать должное людям, пришедшем на концерт и самой Иркэ, ее выдержке. Концерт прошёл на ура, при полном зале. На утро опять ЧП. Машина певицы разбита в хлам. Вы что творите уроды!? P.S. Это уже не первый, не второй и даже не третий случай. Это происходит с пугающей регулярностью, - сообщил на своей соцстранице коллега по цеху Иркэ - певец Элвин Грей.

В Казани татарской певице Иркэ сорвали концерт, а после разбили машину. Автор: @elvin_grey_music.

После Грей сообщил то, как осенью во дворе дома №28 А на улице Дубравная в Казани неизвестные подрезали тормозной шланг и вспороли колеса машины Иркэ. Правда, при этом певец не упомянул, а были ли написаны Иркэ по всем этим происшествиям заявления в полицию.

Напомним, УНИКС во время концертов татарских звезд также “минируют” уже не впервые. Таким же образом в декабре 2019 года было сорвано выступление Данира Сабирова. Тогда на улице оказались тысячи поклонников артиста. Концерт был продолжен после того, как зал обыскала полиция и не нашла в нем ничего подозрительного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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