2020-02-03T17:27:41+03:00
Спорт

"Виноват, исправлюсь": Слуцкий пристыдил футболиста за пост в инстаграме

Солтмураду Бакаеву пришлось просить прощения
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Как оказалось, новый главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий следит за своими подопечными не только во время тренировок, но и мониторит их соцсети. Так, накануне полузащитник Солтмурад Бакаев рассказал о том, как проходят тренировки.

- В этой жизни за все приходится платить! К примеру, за минуты радости на этих фото, я заплатил часами упорных тренировок, - написал Бакаев в Инстаграме.

Фото: личная страница героя публикации в инстаграм.

Фото: личная страница героя публикации в инстаграм.

Слуцкий отреагировал мгновенно, оставив свою запись по постом. Наставник "Рубина" задал вопрос: "Ну вот и как это комментировать?". Бакаеву пришлось просить прощения. "Леонид Викторович, виноват, исправлюсь, с вашей помощью", - написал полузащитник в Инстаграме.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре прошлого года. Бакаев перебрался в казанский клуб из московского "Спартака" в середине января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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