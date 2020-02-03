«Аромат»: как производят парфюм в России

Парфюмерно-косметическая фабрика «Аромат» - бренд, хорошо известный в Татарстане и за его пределами. Сегодня здесь производится 40% рынка отечественной парфюмерии: предприятие выпускает около 1200 видов парфюмерно-косметической продукции.

ВОСЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ИСТОРИИ

История крупнейшего в Поволжье производителя парфюмерно-косметической продукции началась во время Великой Отечественной войны. Тогда в Казань, на безопасную территорию, перебросили один из московских парфюмерных заводов. Так в 1942 году началась история Казанской парфюмерной фабрики.

ШЛИ ГОДЫ, ФАБРИКА РАСШИРЯЛАСЬ И МОДЕРНИЗИРОВАЛАСЬ

Активное участие в развитии производства принимали французские специалисты. Внедрялись технологии изготовления парфюмерных жидкостей, устанавливались французские, а также отечественные современные производственные линии.

«Аромат» сегодня - это крупное предприятие мощностью 47 миллионов штук продукции в год. В ассортименте компании более 1200 наименований различной косметической продукции, в том числе специализированных линеек для мам и детей, для мужчин. На полках российских магазинов можно найти туалетные и парфюмированные воды, духи, одеколоны, средства для волос, солнцезащитную косметику производства фабрики «Аромат».

Еще одно направление деятельности компании - продукция для сферы здравоохранения - гели для УЗИ, ЭКГ, дезинфицирующие средства, средства для обработки поверхностей.

«Аромат» сотрудничает с более чем сотней компаний по всей стране, в том числе с такими крупными игроками рынка, как «Ашан», «Магнит», «Fix Price», «Улыбка Радуги (Альпари)», «ВПРОК», «Парфюм Лидер», и это лишь часть их партнеров.

Фабрика «Аромат» располагает современной системой управления складом - цифровой базой данных, по которой можно проследить движение сырья. Собрать «комплект» для выпуска определенного вида продукции можно за 20 минут. На предприятии есть собственная лаборатория разработок, чем могут похвастаться немногие компании-конкуренты.

«Аромат» развивает долгосрочные и взаимовыгодные отношения со своими поставщиками, плодотворно сотрудничая с ведущими мировыми и российскими производителями сырья и комплектующих, парфюмерных отдушек, поставляемых из Франции. В их числе - Givaudan SA, HEINZ-GLAS-Group, BASF, DROM, AkzoNobel, Croda, MANE и прочие.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

«Аромат» производит парфюм в течение уже почти 80 лет. Не стоит забывать, что промышленное производство парфюмерии и косметики - сложный технологический процесс, состоящий из множества этапов. На фабрике он основывается на строгой научной базе. Масштаб впечатляет: например, в цехе, где готовится парфюмерная жидкость, располагаются 80 реакторов различного объема.

На предприятии с особым трепетом относятся к качеству и «чистоте» аромата. Специальные технологии производства и инновационное оборудование позволяют исключить смешивание ингредиентов разных парфюмов и обеспечивают идеальный результат.

На производстве регулярно проводится технологическая адаптация под современные потребности рынка и пожелания клиентов, обновление производственной и складской базы. Здесь предлагаются как готовые решения по парфюмерным и косметическим средствам, так и создание продукции под заказ.

КУРС НА РАСШИРЕНИЕ

Планы по развитию компании впечатляют: уже в этом году «Аромат» планирует увеличить мощности производства косметических средств более чем в 2 раза, что позволит производить 24 млн шт. в год на сумму более 1 млрд руб. Также намечен запуск еще одной автоматической линии по розливу косметической продукции. Помимо этого, в перспективах развития - строительство нового склада с современной многоярусной системой хранения.

На фабрике «Аромат» трудятся и молодые люди, и работники, стаж работы которых насчитывает больше 40 лет. Ежедневно приходят на работу более 200 человек. Компания развивается, и здесь всегда готовы принять в коллектив новых ответственных и квалифицированных сотрудников. На производстве рады видеть и выпускников вузов - новые идеи и свежие решения будут залогом дальнейшего развития казанского «Аромата».

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