2020-01-31T14:21:22+03:00
Общество

"Нужно найти и наказать диверсанта": Стриптизерша извинилась за откровенный танец в форме сотрудника ДПС

Юлия Кузьмина говорит, что видео было приватным и попало в сеть без ее ведома [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Юлия КузьминаФото: Юлия Кузьмина
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Казанская стриптизерша Юлия Кузьмина уже не в первый раз становится звездой соцсетей. И причина этого – отнюдь не род ее деятельности, а провокационные видео с ее участием. Если в прошлом году девушка показывала грудь сотруднику банка, то сейчас в сети появились ее танцы в форме сотрудника ГИБДД.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

«Я ЭТОГО НЕ ПУБЛИКОВАЛА»

- Я это видео не публиковала, - призналась корреспонденту «Комсомолки» Юлия – Это приватная поздравительная открытка. Нужно найти и наказать диверсанта, который украл видео, размножил его и преподнёс с заведомо ложной информацией, порочащей честь и достоинство сотрудников ГИБДД.

Публиковать видео откровенных танцев по просьбе девушки мы не будем, но отметим, что оно до сих пор распространяется в сети. На кадрах Юлия танцует в коротеньком платье с надписью ДПС на спине, а также помахивает жезлом.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Девушка желает «зеленого света» во всех начинаниях Диасу. Именно его друг заказал у стриптизерши «поздравительную открытку». После Юлия снимает платье и остается танцевать в одних трусиках.

«ИЗВИНИЛАСЬ ПО ЗОВУ СЕРДЦА»

Как только видео разлетелось по всевозможным социальным сетям и мессенджерам, Юлия решила извиниться перед автоинспекторами. В длинном платье она записала свое обращение на камеру.

- Костюм был куплен в секс-шопе. Имена, которые присутствуют на данном видео, не относятся никак к сотрудникам ГИБДД. Это было просто совпадение. Я извиняюсь перед всеми сотрудниками. Почему мы выбрали именно этот образ? Потому что этот образ символизировал «зеленый свет» в жизни. Мы желали человеку здоровья, счастья, радости. Извините, - сказала девушка.

Девушка из Казани извинилась за стриптиз в форме ДПС.

Некоторые интернет-пользователи оценили это видео, как попытку Юлии «хайпануть», некоторые решили, что ей позвонили из полиции и заставили извиниться. «Комсомольской правде» девушка объяснила, что это было сделано «по зову сердца».

- Я записала видео с извинениями по зову сердца, по своей реакции. Потому что это не смешно, - считает Юлия - Сколько ездим за рулём – все нормально. Никогда ничего плохого не говорила про сотрудников ГИБДД. Не нарушай, не садись пьяным за руль, не превышай скорость, и никто тебя штрафовать не станет. Люди сами нарушают и обижаются, когда их наказывают.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось узнать, что предыдущее видео, на котором девушка, якобы, показывать обнаженную грудь сотруднику банка, чтобы получить кредит, было постановочным. Со слов Юлии, это была обговоренная реклама кредитного учреждения.

Ради автокредита девушка из Казани показала голую грудь.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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