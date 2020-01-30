2020-01-31T11:00:14+03:00
Общество

Счастье дамы не всегда в браке с богатым мужчиной: казанцы побывали на предпремьерном показе фильма «Маленькие женщины»

Мероприятие состоялось 29 января в кинотеатре «Синема 6»
Алина ГАБДУЛИНА
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Экранизировать книги всегда сложно. Что бы ни делала режиссер картины, как бы не старались актеры – фанаты произведения все равно «представляли себя все не так». Вот и ожидание премьеры «Маленьких женщин» у россиян прошло волнительно. Вдруг их любимые персонажи будут не достаточно яркими? Вдруг в фильме опустят какой-то важный момент? Вдруг неудачно сместятся акценты в сценах?

Все волнение оказалось лишним. Казанцам «Маленькие женщины» понравились настолько, что они аплодировали все то время, пока на экране шли титры. Отметим, что 29 января в столице Татарстана прошел предпремьерный показ картины. Мероприятие состоялось в кинотеатре «Синема 5».

Первую книгу «Маленьких женщин» Луиза Мэй Оклотт закончила писать в 1968 году. Экранизировали ее лишь полвека спустя. Несмотря на это, сюжет не потерял своей актуальности. Ведь он рассказывает о жизни четырех сестер, которые сталкиваются с первой любовью, разочарованием, разлукой и, конечно, непростыми поисками себя и своего места в жизни. Кажется, эти темы будут волновать людей и еще сто лет спустя.

Зрителям предстоит познакомиться с актрисой Маргарет (Эмма Уотсон), писательницей Джо (Сирша Ронан), пианисткой Бет (Элайза Сканлен) и художницей Эмми (Флоренс Пью). Каждая из девушек идет к своей цели, несмотря на то, что все окружающие видят женское счастье в браке с богатыми мужчиной.

Сестры Марч разрушают стереотипы о слабых женщинах, но при этом не делают из себя бесчувственных роботов. Они ошибаются, плачут, сдаются, но после находят в себе силы начать сначала.

Единственно смущает персонаж Теодора Лоренса. Молодой человек, который с детства был другом семьи Марч. Лори (так его называют девочки) живет так, как ему хочется и ничем толком не интересуется. От богатого дедушки он уезжает в Европу, где только и делает, что пьет и развлекается. Кажется, что образ парня нарочно менее сильный, чтобы на его фоне было ярче видно главных героинь.

Остается лишь гадать, будет ли экранизирована вторая книга Оклотт – «Хорошие жены», являющаяся продолжением истории «маленьких женщин». Если да, то надеемся, что и после этой премьеры зал будет аплодировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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