«Развозила нас домой»: жительница Татарстана посадила за руль свою маленькую дочь

На выходных жители Татарстана вовсю обсуждали очередную «звезду» соцсетей Гузель С. из Альметьевска. Причина этого – видео, на котором женщина водит машину с малолетней дочкой на руках. Изначально Гузель выложила эту запись в «сторис» на своей приватной странице в инстаграм, но после она распространилось по различным мессенджерам и соцсетям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/758419" frameborder="0"></iframe> Жительница Татарстана посадила за руль свою маленькую дочь.соцсети

На видео маленькая девочка сидит на коленях у мамы-водителя. Ребенок радостно прыгает, обхватив руками руль. Мать же ее не останавливает, напротив – подбадривает и смеется. «Мадинка развозила нас домой сегодня»: написала тогда в соцсетях сама Гузель.

К слову, на кадрах видно, что женщина также не пристегнута ремнем безопасности. А ведь именно он в случаи аварии уменьшил бы ее шансы придавить ребенка к рулю. Отметим, правда, что съемка велась, когда автомобиль уже был во дворе дома, а скорость его движения, судя по спидометру, не превышала 14 километров в час.

Интернет-пользователи сразу вспомнили несколько инцидентов со скандально известной жительницей Набережных Челнов, многодетной матерью Агиной Алтынбаевой. Та также сначала ездила за рулем с младенцем на руках, а после и вовсе передала управление автомобилем 6-летнему сыну. Тогда скорость машины, правда, достигала 130 километров в час.