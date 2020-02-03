2020-02-03T13:10:26+03:00
Общество

«Развозила нас домой»: жительница Татарстана посадила за руль свою маленькую дочь

Радостная девочка сидела на коленях у матери и, как могла, обхватывала руками руль [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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На выходных жители Татарстана вовсю обсуждали очередную «звезду» соцсетей Гузель С. из Альметьевска. Причина этого – видео, на котором женщина водит машину с малолетней дочкой на руках. Изначально Гузель выложила эту запись в «сторис» на своей приватной странице в инстаграм, но после она распространилось по различным мессенджерам и соцсетям.

Жительница Татарстана посадила за руль свою маленькую дочь.соцсети

На видео маленькая девочка сидит на коленях у мамы-водителя. Ребенок радостно прыгает, обхватив руками руль. Мать же ее не останавливает, напротив – подбадривает и смеется. «Мадинка развозила нас домой сегодня»: написала тогда в соцсетях сама Гузель.

К слову, на кадрах видно, что женщина также не пристегнута ремнем безопасности. А ведь именно он в случаи аварии уменьшил бы ее шансы придавить ребенка к рулю. Отметим, правда, что съемка велась, когда автомобиль уже был во дворе дома, а скорость его движения, судя по спидометру, не превышала 14 километров в час.

Интернет-пользователи сразу вспомнили несколько инцидентов со скандально известной жительницей Набережных Челнов, многодетной матерью Агиной Алтынбаевой. Та также сначала ездила за рулем с младенцем на руках, а после и вовсе передала управление автомобилем 6-летнему сыну. Тогда скорость машины, правда, достигала 130 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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