Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков об ажиотаже из-за коронавируса: «Медицинских масок у нас достаточно»

На заседании штаба по недопущению китайского коронавируса в Татарстан глава регионального Минздрава Марат Садыков захотел предотвратить ажиотаж вокруг якобы нехватки медицинских масок в Казани и Татарстане.

- Хочу заверить всех, что медицинских масок у нас достаточно. Их можно свободно купить в аптеках, - заявил Садыков.

Также, по словам, в больницах есть все необходимые лекарственные средства для таких случаев с инфекцией.

В штабе было оглашена последняя информации по Татарстану. Так, с подозрениями на коронавирус к врачам за помощью обратились 24 человек. Ни у кого из них лабороторно опасная инфекция не выявлена.

При выявлении же коронавируса, по словам главы Минздрава Татарстана, на первом этапе медпомощь заболевшим будут оказывать в инфекционных больницах Казани и Набережных Челнов.

Кроме того, с 1 февраля в планах перепрофилировать 11-ую городскую клиническую больницу Казани и Тукаевскую клиническую больницу.

- На сегодня мы имеем 919 коек в инфекционных клиниках. В случае необходимости в 68 медицинских организациях дополнительно будет развернута 3 831 койка, - сказал Марат Садыков.

Как, в свою очередь, сообщила зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина, в аэропортах Казани и Набережных Челнов продолжается контроль над прибывающими пассажирами – им на расстоянии с помощью тепловизора измеряют температуру тела.

Так, на сегодня уже досмотрено 209 рейсов, в том числе 8 из Китая. Проверено 35 тысяч пассажиров и членов экипажа. Из них 2 818 из КНР. Следующий воздушный борт из Китая должен приземлиться в Казани 31 января в 10.00.