Врио главы Чувашии назначен Олег Николаев: сначала он займется анализом ситуации в республике

30 января в Чебоксарах полпред Президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комарова представил назначенного Путиным врио главы Чувашии Олега Николаева республиканским правительству и парламенту.

После чего, отвечая на вопросы прессы, новоиспеченный руководитель региона заявил, сначала он проведет инвентаризацию, анализ организации работы в Чувашии - насколько все соответствует поставленным задачам. Одной из которых, по словам Николаева, является продвижение национальных целей, которые поставил Владимир Путин.

В частности, к анализу ситуации в Чувашии ее новый руководитель хочет привлечь институты гражданского общества.

А полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров заявил, что врио главы республики в первую очередь надо улучшить условия жизни и труда в регионе. Он выразил надежду, что для этого есть реальная возможность.

В этот же день Избирком Чувашии уже назвал дату выборов главы Чувашии в 2020 году. На которых Николаев может избавиться от приставки врио и стать полноправным главой республики. Голосовать за кандидатов жители региона будут 13 сентября.

В этом кабинете будет работать врио главы Чувашии Олег Николаев.Фото: скриншот с видео

Напомним, предыдущий глава Чувашии Михаил Игнатьев был отправлен Владимиром Путиным в отставку в связи с утратой доверия. Произошло это на волне скандала, в который недавно угодил Игнатьев.

Во время вручения новой пожарной техники сотрудникам МЧС, тогда еще глава региона заставил спасателя прыгать ради ключей от служебной машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

«Шутку» не оценили, в частности, ни глава МЧС России, ни однопартийцы Игнатьева. Хотя тот всех уверял, что слухи о его неуважении к пожарным являются ложью. Да и вообще, мол, с этим спасателем, который прыгал, они давно знакомы и не только по работе.

- Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент России говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением, - высказался секретарь Генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак.

Первым делом Михаила Игнатьева исключили из партии, а после отправили в отставку. К слову, после этого в соцсетях начала распространяться информация о том, что такая же участь постигла и того самого прыгающего пожарного.

- Данный сотрудник не уволен и продолжает службу, - опровергли слухи корреспонденту «Комсомолке» в МЧС Чувашии. Правда, при этом так и не назвав даже имени участника скандала с Игнатьевым.

К слову, уже экс-главе Чувашии за последние недели не в первой быть в центре скандала. Так, до «шутки» над пожарным, Игнатьев на встрече с представителями республиканских СМИ в честь Дня печати призвал «мочить» журналистов, которые слишком много критикуют власть. За эти слова он извинился потом, заявив, что его неправильно поняли.

Выступление главы Чувашии Михаила Игнатьева на встрече в честь Дня печати 00:00 00:00

Чем сейчас займется отстраненный от поста главы Чуваши Михаил Игнатьев, пока неизвестно. Возможно на фоне произошедших с ним скандалов он возьмет паузу в политической карьере.