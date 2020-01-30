МЧС Чувашии: пожарного, который прыгал за ключами от машины, не уволили

29 января главу Чувашии Михаила Игнатьева отправили в отставку. Основной причиной стл скандал с его «шуткой» над пожарным, которому пришлось прыгать ради ключей от машины. После этого в соцсетях начала распространяться информация о том, что и сотрудника МЧС, который прыгал также уволили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

«Комсомолка» узнала о судьбе спасателя. В МЧС Чувашии его имя, конечно, нам так и не назвали.

- Данный сотрудник не уволен и продолжает службу, - ответили корреспонденту «Комсомолке» в МЧС Чувашии.

Это скандальное видео наделало много шума и в итоге стоило главе Чувашии его кресла. Еще до отставки Михаила Игнатьева глава МЧС России Евгений Зиничев осудил его поведение, как недостойное руководителя региона. Отметил Зиничев и то, что пожарные должны помнить – они представляют ведомство, которое уважают во всем мире.

Напомним, на место Игнатьева с пометкой врио Владимиром Путиным был назначен Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. В 2015 году он уже участвовал в выборах на пост главы Чувашии, но проиграл. В 2020 году жители республики вновь проголосуют – нового руководителя региона выберут 13 сентября.