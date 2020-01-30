Когда пройдут выборы главы Чувашии в 2020 году: Избирком назвал дату

30 января в Чебоксарах нового врио главы Чувашии Олега Николаева официально представит полпред Президента России Игорь Комаров.

До этой церемонии Избирком республики назвал дату выборов главы Чувашии в 2020 году. Они пройдут 13 сентября – в единый день голосования.

Напомним, прежнего руководителя региона Михаил Игнатьева Президент России Владимир Путин отправил в отставку с формулировкой: «в связи с утратой доверия». На данный пост тут же был назначен Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев.

Игнатьев лишился своего кресла на фоне скандала. Глава республики во время вручения новой пожарной технике сотрудникам МЧС заставил одного из них прыгать за ключами от служебного автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

Это вызвало волну возмущения. Одним из первых на это отреагировал глава МЧС России Евгений Зиничев. Он считает, что главе региона не стоит себя так вести, а пожарным надо помнить, что они представляют ведомство, которое уважают во всем мире. Последовала реакция на эту «шутку» и от однопартийцев Игнатьева.

- Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент России говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением, - сказал секретарь Генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак.

Нет, конечно, глава Чувашии тогда попытался оправдаться, назвав, слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС ложью. Мол, с пожарным, над которым он «подшутил», они давно знакомы и сделано это было по-дружески.

Но в итоге Михаил Игнатьев не только лишился партбилета, но и был отправлен в отставку. Отметим, что это не единственный скандал с уже бывшим главой Чувашии. До этого ему пришлось извиняться за призыв «мочить» журналистов, которые слишком активно критикуют власть.

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