2020-01-29T22:43:05+03:00
Политика

30 января врио главы Чувашии Олег Николаев прибудет в Чебоксары для вступления в новую должность

Его предшественник Михаил Игнатьев был отправлен в отставку Владимиром Путиным в связи с утратой доверия. Произошло это на фоне «шутки» руководителя региона над пожарным. Новый руководитель республики Олег Николаев прибудет в Чебоксары уже завтра [видео,
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Церемония вступления Олега Николаева в должность врио главы Чувашии намечена на 14.00. Фото: dumatv.ruЦеремония вступления Олега Николаева в должность врио главы Чувашии намечена на 14.00. Фото: dumatv.ru
Изменить размер текста:

В эту среду Президент России Владимир Путин назначил врио главы Чувашии Олега Николаева, который менее недели назад получил пост Председателя комитета Госдумы по делам национальностей.

А уже 30 января в Чебоксарах полпред Президента России в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров должен представить Николаева в новом его качестве.

Согласно официальной информации церемония пройдет в 14.00 в Доме правительства Чувашии.

Напомним, бывший руководитель региона Михаил Игнатьев был отправлен в отставку с формулировкой: «в связи с утратой доверия». Данные кадровые решения нашли свое отражения в одном Указе Главы Государства, который незамедлительно вступил в силу.

Напомним, Михаил Игнатьев лишился свое поста на фоне разразившегося скандала вокруг его «шутки» над сотрудником МЧС, которого заставили прыгать ради ключей от нового пожарного автомобиля. Тогда еще глава Чувашии заявил, что слухи о его непочтительном отношении к спасателям – это ложь. Но волну возмущения поступка, попавшего на видео было уже не остановить.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

Например, одним из первых такой «юмор» не оценил глава МЧС России Евгений Зиничев. По его мнению, главе региона не стоит себя так вести, а пожарным нужно помнить, что они представляют уважаемое во всем мире ведомство.

ЛИШИЛСЯ ПАРТБИЛЕТА

Жестко осудили поведение Игнатьева и его однапартийцы.

- Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент России говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением, - сказал секретарь Генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак.

В итоге первое, что произошло с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, так это то, что его за такие «шутки» лишили партбилета. А после и должности.

Отметим, что это не первый скандал с участие Игнатьева. До «шутки» над пожарным, 18 января на встрече с чувашскими СМИ в честь Дня печати он призвал «мочить» журналистов, которые критикуют власть.

Выступление главы Чувашии Михаила Игнатьева на встрече в честь Дня печати

00:00
00:00

После, конечно, Игнатьев извинился и сказал, что его неправильно поняли, и вообще он доброй души человек.

Еще один казус с Михаилом Игнатьевым произошел практически в начале его карьеры в качестве главы Чувашии. На встрече с Дмитрием Медведевым в Чебоксарах руководитель региона назвал его Василием Петровичем. На что Дмитрий Анатольевич лишь удивленно промолчал.

Глава Чувашии назвал Медведева «Петровичем».

Теперь Михаилу Игнатьеву придется освободить кабинет главы Чувашии. И, видимо, произойдет это довольно скоро. Уже завтра, сразу после назначения врио руководителя региона Олег Николаев прибудет в Чебоксары.

К слову, Николаев в 2015 году уже баллотировался на пост главы данного региона, но безуспешно. Сейчас же после нового назначения он заявил СМИ, что, заняв это кресло, он прежде всего намерен решить проблему низких доходов жителей Чувашии.

Чем именно займется после отставки Михаил Игнатьев, пока неизвестно. Возможно, экс-глава Чувашии возьмет паузу в политической карьере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Олега Николаева: пост врио главы Чувашии получил бывший Председатель комитета Госдумы по делам национальностей

«Комсомолка» проследила за карьерой нового главы региона (подробности)

Участником каких еще скандалов становился экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

В течение 9 последних лет на посту руководителя региона за ним числится целый ряд резонансных эпизодов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Биография Олега Николаева: Врио главы Чувашии назначен бывший Председатель комитета Госдумы по делам национальностей
Владимир Путин отправил руководителя республики Михаила Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. «Комсомолка» рассказывает биографию Олега Николаева, нового главы региона [видео]
«Я не видел лично документа, который подтверждает это»: Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины признался в эфире радио "Комсомольская правда", что не занимался изучением архивных данных и передал только о, что пишут в прессе
Эксперт: Сталин с Гитлером не встречался, а вот премьер-министры Британии и Франции с фюрером руки друг другу жали!
Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что главы СССР и Третьего рейха общались во Львове перед войной комментирует научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Новости 24
Первые Игры стран СНГ в Казани: победитель в конкурсе на визуальный образ получит 100 тысяч рублей
В Татарстане чиновника уволили, потому что он не платил штрафы
«Обидно до слез»: в казанском парке Урицкого вандал украл лампочки с новогодних гирлянд
30 и 31 января в Нижнекамске будут перекрывать дорогу у площади Победы
Мэрия Набережных Челнов подсчитала, сколько горожане экономят на теплой зиме
На реновацию молодежных центров Татарстана выделили 2 миллиарда рублей
В Чувашии мужчина взял в долг 8 миллионов рублей и умер, оставив кредитора ни с чем
В Казани покажут ROH балет: Концерт, Энигма-Вариации и Раймонда (Акт III)
В Чебоксарах работник автомойки угнал авто клиента и спровоцировал полицейскую погоню
В Бугульме во время уроков загорелась школа №7
Забил насмерть в гостях: за гибель сожительницы жителя Чувашии приговорили к 10 годам колонии
В 2020 году на депортацию иностранцев в Татарстане готовы потратить 8 миллионов рублей
В Чувашии почти за 102 миллиона рублей отреставрируют центр для пожилых людей
Бывший форвард "Манчестер Сити" отказал "Рубину" и отправился в Саудовскую Аравию
30 января в Нижнекамске отключат воду на двух улицах
Тарасов отправился на второй сбор с "Рубином", но контракт ему пока не предлагают
В Ульяновской области нашли живым пропавшего Павла Макшанова
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Маленькие женщины"
В Татарстане в горевшем гараже нашли тела двух неизвестных
С 29 января премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в отпуск
В Чебоксарах депутата и киллера с обрезом приговорили к 19 годам колонии за попытку убийства бизнесмена
В Казани двоих взрослых и младенца увезли в больницу из-за отравление угарным газом
В Татарстане построят следственный изолятор почти на тысячу мест