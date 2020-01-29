30 января врио главы Чувашии Олег Николаев прибудет в Чебоксары для вступления в новую должность

В эту среду Президент России Владимир Путин назначил врио главы Чувашии Олега Николаева, который менее недели назад получил пост Председателя комитета Госдумы по делам национальностей.

А уже 30 января в Чебоксарах полпред Президента России в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров должен представить Николаева в новом его качестве.

Согласно официальной информации церемония пройдет в 14.00 в Доме правительства Чувашии.

Напомним, бывший руководитель региона Михаил Игнатьев был отправлен в отставку с формулировкой: «в связи с утратой доверия». Данные кадровые решения нашли свое отражения в одном Указе Главы Государства, который незамедлительно вступил в силу.

Напомним, Михаил Игнатьев лишился свое поста на фоне разразившегося скандала вокруг его «шутки» над сотрудником МЧС, которого заставили прыгать ради ключей от нового пожарного автомобиля. Тогда еще глава Чувашии заявил, что слухи о его непочтительном отношении к спасателям – это ложь. Но волну возмущения поступка, попавшего на видео было уже не остановить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

Например, одним из первых такой «юмор» не оценил глава МЧС России Евгений Зиничев. По его мнению, главе региона не стоит себя так вести, а пожарным нужно помнить, что они представляют уважаемое во всем мире ведомство.

ЛИШИЛСЯ ПАРТБИЛЕТА

Жестко осудили поведение Игнатьева и его однапартийцы.

- Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент России говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением, - сказал секретарь Генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак.

В итоге первое, что произошло с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, так это то, что его за такие «шутки» лишили партбилета. А после и должности.

Отметим, что это не первый скандал с участие Игнатьева. До «шутки» над пожарным, 18 января на встрече с чувашскими СМИ в честь Дня печати он призвал «мочить» журналистов, которые критикуют власть.

Выступление главы Чувашии Михаила Игнатьева на встрече в честь Дня печати 00:00 00:00

После, конечно, Игнатьев извинился и сказал, что его неправильно поняли, и вообще он доброй души человек.

Еще один казус с Михаилом Игнатьевым произошел практически в начале его карьеры в качестве главы Чувашии. На встрече с Дмитрием Медведевым в Чебоксарах руководитель региона назвал его Василием Петровичем. На что Дмитрий Анатольевич лишь удивленно промолчал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/468268" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии назвал Медведева «Петровичем».

Теперь Михаилу Игнатьеву придется освободить кабинет главы Чувашии. И, видимо, произойдет это довольно скоро. Уже завтра, сразу после назначения врио руководителя региона Олег Николаев прибудет в Чебоксары.

К слову, Николаев в 2015 году уже баллотировался на пост главы данного региона, но безуспешно. Сейчас же после нового назначения он заявил СМИ, что, заняв это кресло, он прежде всего намерен решить проблему низких доходов жителей Чувашии.

Чем именно займется после отставки Михаил Игнатьев, пока неизвестно. Возможно, экс-глава Чувашии возьмет паузу в политической карьере.

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