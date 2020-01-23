2020-01-28T19:28:45+03:00
Общество

Есть вещи, над которыми время не властно: в Казани состоялся предпоказ комедии “Плохие парни навсегда”

Мероприятие прошло 22 января в кинотеатре “Алмаз Синема Порт”
Алина ГАБДУЛИНА
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кадр из фильмакадр из фильма
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Фильм “Плохие парни” вышел в 1995 году и сразу влюбил в себя - свой сюжет, юмор, героев - зрителей по всему миру. Продолжение картины в 2003 году эту самую любовь укрепило.

И, казалось бы, зачем рисковать репутацией, снимать еще один фильм и выпускать его на большие экраны спустя 17 лет? Ведь актеры уже постарели, ровно как и фанаты Майка Лоури (Уилла Смита) и Маркуса Бернетта (Мартина Лоуренса), а в кинотеатрах сейчас и без “Плохих парней” куча комедийных боевиков.

Но создали франшизы решились и...не проиграли. Напротив, они учли все свои прошлые ошибки, главными из которых критики называли слабый сценарий и слишком большое количество спецэффектов, и сделали такое кино, что смотрится, как говорится, на одном дыхании. Вот и казанцы не могли оторвать взгляд от экрана во время предпремьерного показа картины “Плохие парни навсегда”. Мероприятие прошло 22 января в кинотеатре “Алмаз Синема Порт”.

Сценаристы фильма не стали скрывать тот факт, что некогда крутые детективы из Майами постарели. Они честно признали - “плохим парням” давно пора на пенсию. Кроме того, один из них официально стал дедушкой. Не осознает своего возраста один лишь Майк. Именно он становится главным героем картины.

Майк, которому почти 50 лет, до сих пор не женат и не имеет детей. Все вокруг, кажется, только и ищут повод, чтобы напомнить ему об этом. Однако детектив обходит эту тему стороной. Однажды лишь признается другу, мол, да, по-настоящему любил, но тогда ничего не вышло. Едва зрители начинают гадать, что за незнакомка украла сердце красавчика - все проясняется.

Вот только прежде чем встретиться лицом к лицу со своим темным прошлым Майку придется почти умереть. О дальнейшем промолчим - лучше раз увидеть все своими глазами, чем прочитать.

“Плохие парни навсегда” не только о захватывающей борьбе копов с преступниками. Это фильм о важности семьи и друзей в жизни каждого человека, о прощении, бескорыстной помощи и безграничной поддержке.

Ну а если не искать подтекста, то “Плохие парни навсегда” просто очень смешное и красочное кино, которые хочется пересматривать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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