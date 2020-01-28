2020-01-28T16:39:23+03:00
Общество

«Ретро FM Казань» разыгрывает земельный участок

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«Ретро FM Казань» исполнит мечту горожан о загородной жизни и разыграет земельный участок площадью 6 соток в селе Среднее Девятово Лаишевского района Татарстана. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте вспомнитьвсе.рф и внимательно слушать дневную «Феличиту» на волне 102,4 FM.

Каждый день случайным образом отбирается участник, которому ведущий дозванивается в прямом эфире. Задача простая - правильно продолжить отрывок из любимого хита 70х, 80х или 90х. Если слушатель справляется с заданием, то становится финалистом розыгрыша земельного участка. Дозваниваться слушателям ведущие «Ретро FM Казань» будут до 31 января 2020 года включительно.

А уже 8 февраля в ТРЦ «Южный» пройдет финал проекта. Участников и гостей мероприятия ждут конкурсы от ведущих «Ретро FM Казань», приятные подарки, лучшие хиты 70х, 80х и 90х и, конечно, розыгрыш заветного земельного участка, который пройдет с помощью лототрона. Начало в 14.00.

Подробности проекта в официальной группе «Ретро FM Казань» во «ВКонтакте» и на сайте вспомнитьвсе.рф.

18+

*Филиал «Выбери Радио» в г. Казани. Радиостанции филиала: «Ретро FM», «Радио Рекорд», «Радио Дача», «Такси FM», «Наше Радио».

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