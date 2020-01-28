Контракт на разработку концепции заключен: В 2023 году казанцы смогут кататься на метробусах

О том, что в Казани могут появиться метробусы заговорили примерно год назад. В реализацию проекта жители города в большинстве своем не поверили. Все же планы казанских чиновников выглядели «наполеоновскими». Достаточно было увидеть цифру, которую планировали потратить на организацию движения метробусов – 6 миллиардов рублей!

Однако накануне стало известно, что контракт на разработку концепции их движения по Казани уже заключен. Как и где будет курсировать новый вид транспорта должны определить сотрудники московского Федерального автономного учреждения «Российский Дорожный Научно-Исследовательский Институт». Планируется, что концепция будет готова в августе 2020 года.

ЧТО ТАКОЕ МЕТРОБУС И ЗАЧЕМ ОН КАЗАНИ?

Сразу оговоримся, что метробус не имеет никакого отношения к метро. Это полностью наземный транспорт. Основное отличие от обычного автобуса – наличие выделенной полосы, на которую не может попасть ни один другой вид транспорта.

Отметим, что метробусы очень популярны в ряде стран. В частности, их начали использовать в Бразилии еще в 80-х годах прошлого века. Также линии метробусов есть, например, в некоторых городах США, Аргентины и Колумбии. Колесят они и по улицам израильской Хайфы, и турецкого Стамбула.

БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬ ИЗ БЕЛОРУССИИ?

В России метробусы пока не столь популярны. До Казани о возможности появления данного вида транспорта говорили только в Уфе или Волгограде. Но в итоге в этом вопросе дальше всех, видимо, продвинулась именно столица Татарстана.

- Концепция метробусов подразумевает внесение изменений в маршрутную сеть в последующем. Думаю, ко второму кварталу следующего года концепция будет разработана, и к 2023 году систему планируется внедрить. Сложность – в большом количестве проектно-сметной документации и, конечно же, требуется большое финансирование, - отметил председатель комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

При этом еще в начале декабря 2019 года в Казань привезли двухсекционный автобус МАЗ-215, произведенный в Белоруссии. Его в качестве метробуса решили протестировать на четырех маршрутах, по которым, возможно, этот вид транспорта и будет курсировать в будущем. Планируется, что пассажиры метробусов смогут добраться от железнодорожного вокзала до жилых массивов Дербышки, Лесной городок, Салават Купере, а также до улицы Гаврилова.

«ЛУЧШЕ ВЕРНИТЕ ИКАРУСЫ»

Появление на улицах Казани автобусов-«гармошек» не осталось не замеченным горожанами. Дело в том, что они как транспорт исчезли из столицы Татарстана еще в середине «нулевых». При этом, многие жившие в те времена казанцы с теплотой вспоминают венгерские «гармошки». В комментариях к публикациям о тестировании «длинного» МАЗа даже предлагали рассмотреть варианты возвращения 280-го «Икаруса» в Казань:

«Автобусы-гармошки нужны такому городу, как Казань. Вот только МАЗ мне не понравился. Лучше верните Икарусы. Они классные были»

Кроме того, жителей Казани беспокоило возможное повышение цен на проезд и увеличение количества пробок. Что же, проезд повысили еще до появления метробусов. С 1 января казанцы и гости города за проезд в общественном транспорте платят уже не 27, а 30 рублей.

Что касается пробок, то здесь чиновники поспешили успокоить автомобилистов. Метробусы будут двигаться по выделенной полосе и не пересекаться с основным потоком движения.