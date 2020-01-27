В Татарстане опасаются возрождения 90-х: подростки стали снова сбиваться в группировки

В 2019 году в Татарстане полицейскими было расследовано 829 преступлений, которые совершили не какие-нибудь рецидивисты, а подростки. Рост с предыдущим годом довольно большой - на 13,2%. Об этом на итоговой коллегии МВД республики сообщил глава ведомства Артем Хохорин.

По его словам, подростки стали в два раза чаще убивать, также за ними числятся многочисленные избиения. Также в 2019-ом отмечен большой рост и случаев мошенничества - чуть ли не в 2,5 раза (51 случай). Стали татарстанские подростки чаще идти и на разбои, грабежи, кражи и вымогательства.

- Только в Набережных Челнах выявлено восемь групп антиобщественной направленности, состоящих из подростков в возрасте 12-17 лет. Пять из них придерживаются идеологии АУЕ, три – имеют непосредственное отношение к существующим группировкам города. За последние два года членами этих групп совершено более 10 групповых драк, немало фактов вымогательств, - заявил Артем Хохорин.

По его мнению, проблему с подростковыми группировками нельзя недооценивать. Для этого в МВД Татарстане восстановят специализации сотрудников уголовного розыска по выявлению и профилактике преступности среди несовершеннолетних.

- Скрытый потенциал этого опасного явления зачастую выпадает из поля зрения. Стоит вспомнить, откуда растут ноги большинства одиозных преступных формирований 90-ых годов. Все начиналось с подобных подростковых стаек, - напомним Хохорин.

Принимавший участие в коллегии президент Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, заметил, что ситуацию нужно взять под особый контроль.

- Мы не можем допустить возврата к ситуации как в 90-е годы, - отметил глава республики.

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