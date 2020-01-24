Вошел внутрь и услышал детский хрип: житель Ульяновска, рискуя жизнью, спас на пожаре ребенка

В Ульяновске за героизм во время пожара благодарственным письмом от главы города наградили 26-летнего Фарида Мефтахова. Дело в том, что молодой человек, рискуя собственной жизнью, спас от огня трехлетнего мальчика.

Пожар в Заволжском районе Ульяновска занялся около 11.00 2 января. В это время Фарид был дома. Он услышал крики своей соседки. Женщина звала на помощь. Оказалось, горит ближайший к нему дом. В нем проживала 28-летняя мать с двумя детьми.

Фарид долго не думая кинулся внутрь – дверь в дом была открыта. Он услышал детский хрип. Перед тем как войти парень благоразумно обмотал лицо мокрым полотенцем. Из-за сильного дыма пришлось пробираться ползком. Оказавшись на кухне, Фарид под столом нашел маленького мальчика.

Парень аккуратно поднял ребенка и вынес на улицу. В этот момент как раз подъехали пожарные. Во время разведки они нашли тело матери спасенного мальчика. Второго ребенка в тот момент просто не было дома.

- Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров, - уточняют в МЧС Ульяновской области.

К слову, по сообщению чрезвычайного ведомства, обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.