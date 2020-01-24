2020-01-24T13:19:02+03:00
Общество

Вошел внутрь и услышал детский хрип: житель Ульяновска, рискуя жизнью, спас на пожаре ребенка

26-летний Фарид Мефтахов вынес мальчика из горящего дома
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
За героизм во время пожара парня наградили благодарственным письмом. Фото: МЧС Ульяновской областиЗа героизм во время пожара парня наградили благодарственным письмом. Фото: МЧС Ульяновской области
Изменить размер текста:

В Ульяновске за героизм во время пожара благодарственным письмом от главы города наградили 26-летнего Фарида Мефтахова. Дело в том, что молодой человек, рискуя собственной жизнью, спас от огня трехлетнего мальчика.

Пожар в Заволжском районе Ульяновска занялся около 11.00 2 января. В это время Фарид был дома. Он услышал крики своей соседки. Женщина звала на помощь. Оказалось, горит ближайший к нему дом. В нем проживала 28-летняя мать с двумя детьми.

Фарид долго не думая кинулся внутрь – дверь в дом была открыта. Он услышал детский хрип. Перед тем как войти парень благоразумно обмотал лицо мокрым полотенцем. Из-за сильного дыма пришлось пробираться ползком. Оказавшись на кухне, Фарид под столом нашел маленького мальчика.

Парень аккуратно поднял ребенка и вынес на улицу. В этот момент как раз подъехали пожарные. Во время разведки они нашли тело матери спасенного мальчика. Второго ребенка в тот момент просто не было дома.

- Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров, - уточняют в МЧС Ульяновской области.

К слову, по сообщению чрезвычайного ведомства, обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В 2019 году из России татарстанские приставы выслали 742 нелегальных мигранта
С 2020 года по сельской ипотеке можно купить жилье в четырех городах Чувашии
В 2019 году татарстанцы жаловались на коллекторов около полутысячи раз
В Татарстане спасатели выручили застрявшую в заборе козу
Приставы Татарстана за 2019 год взыскали долгов на 16 миллиардов рублей
В Чебоксарах может появиться улица в честь первого ректора ЧГУ Семена Сайкина
Житель Татарстана вышел из дома четыре дня назад и пропал
В 2019 году приставы Татарстана пополнили бюджет России на более чем 5,6 миллиарда рублей
В 2020 году из Казани запустят новые прямые авиарейсы в Нур-Султан и Алма-Ату
Татарстанцы по алиментам задолжали своим детям более 2,6 миллиарда рублей
В Татарстане по делу об убийстве работника фермы задержали жителя Удмуртии
Экс-вратаря молодежки "Рубина" на год отстранили от футбола за ставки на матчи собственной команды
В Татарстане из-за ДТП с фурами ограничили движение по трассе М-7
Экс-министра спорта Марий Эл Владимира Чумакова будут судить за незаконное финансирование футбольного клуба
В 2020 году в Татарстане построят уникальный теплоход на сжиженном газе
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
Пропавшую 21 день назад 14-летнюю школьницу из Ульяновска нашли живой
С 2020 года татарстанские перевозчики получат 60% скидку при покупке новых автобусов
Назначен новый прокурор Бугульмы
В Йошкар-Оле грузовая "Газель" сбила пенсионерку: женщина скончалась в больнице
В аэропорту Казани могут построить новый терминал
Билайн.Аналитика выявила самых «качающих» студентов Казанского (Приволжского) Федерального Университета