2020-01-22T18:23:52+03:00
Общество

Самолет Москва-Оренбург вынужденно сел в Казани из-за сильного ветра

Пассажиры судна до сих пор ожидают улучшения погоды
Алина ГАБДУЛИНА
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Самолет сел в аэропорту "Казань" в 11.57.Самолет сел в аэропорту "Казань" в 11.57.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В среду, 22 января, в аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс из Москвы в Оренбург. Причиной этого стал сильный ветер, который не дал судну сесть в пункте назначения.

- Самолет сел в Казани в 11.57. До этого он в течение часа кружил над аэропортом Оренбурга. Вот уже несколько часов судно находится в аэропорту «Казань», вылететь ему до сих пор мешают погодные условия, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь главной воздушной гавани Татарстана Адель Гатауллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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