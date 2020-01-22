Самолет Москва-Оренбург вынужденно сел в Казани из-за сильного ветра

В среду, 22 января, в аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс из Москвы в Оренбург. Причиной этого стал сильный ветер, который не дал судну сесть в пункте назначения.

- Самолет сел в Казани в 11.57. До этого он в течение часа кружил над аэропортом Оренбурга. Вот уже несколько часов судно находится в аэропорту «Казань», вылететь ему до сих пор мешают погодные условия, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь главной воздушной гавани Татарстана Адель Гатауллин.