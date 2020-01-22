«Он меня поднял, раскрутил и взял за грудь»: дети из приюта в подробностях рассказали, как их домогался трудовик

В Татарстане возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Пока – в отношении неустановленного лица, хотя девочки из местного приюта на выложенном в интернете видео открытым текстом называют его имя. Вот только официальные лица просят СМИ, пока не торопиться с выводами.

- Уголовное дело возбуждено для того, чтобы провести все необходимые экспертизы и исследования, которые в рамках доследственной проверки сделать просто нереально, - сообщил собственный источник «Комсомольской правды в Казани» в правоохранительных органах. – Именно по итогам проверки и станет понятно, домогался ли мужчина девочек, или все это – попытка оклеветать человека.

СКАНДАЛЬНОЕ ВИДЕО

Лишенная за пьянство родительских прав мать одной из девочек, обвинивших трудовика, Мария В. (Имя изменено - Ред.) в желании вернуть себе детей через знакомых узнала, где именно находится ее дочь. В ходе встреч с ребенком и было снято скандальное видео, на котором дочь Мариии и ее подружка из одного из приютов Рыбно-Слободского района в подробностях описали, что делал с ними местный трудовик.

- Когда все ушли кататься на великах, летом это было, я осталась с ним, чтобы он мне колеса накачал. Потом он меня поднял, раскрутил и взял за грудь. Я сказала: «Хватит!», он сказал: «Что хватит?». Потом все зашли в спортцентр и там, где стоят тренажеры, он меня опять лапал. Вот здесь, - со смущением показывает девочка на грудь и ягодицы. - Потом зашла моя подружка. Он ей сделал массаж, я тогда подглядывала, что он там делал. Он сначала на спине массаж делал, а потом сюда полез, на грудь. Он сказал мне: «Айда, сделаю тебе массаж», я говорю: «Нет, спасибо». Он тогда взял меня за спину, потом он мне вот так попу сделал и вот сюда вот так больно сделал (показывает на грудь 10-летняя девочка). Я сказала: «Все, хватит, я пошла на улицу». Он сказал: «Нет, нельзя». Потом он меня взял вот сюда (показывает на грудь) и вот сюда (около промежности), потом я сказала, что схожу в туалет, и так сбежала от него. Это было недавно.

- Вы боитесь его? - спрашивают женщины за кадром.

- Да, да! – отвечают девочки.

Ко всему этому сама Мария В. добавляет, что в приюте «Акчарлак» организован еще и целый «актив» из старшеклассников. По словам женщины, подростки в возрасте от 15 до 16 лет в «помощь» воспитателям сами наказывают младших воспитанников, чтобы поддерживать дисциплину в заведении.

Как рассказала в телефонном разговоре матери ее дочь, там разработана целая система наказаний: есть «легкий косяк» и «серьезный косяк». За легкий дают пощечины, за тяжелый - бьют кулаком по лицу или еще куда-нибудь.

В самом же учреждении до сих пор пребывают в шоке от опубликованного в интернете видео.

- Она (Мария В. – Ред.) приезжала к нам дважды, - на условиях анонимности рассказала «Комсомолке» сотрудница того самого приюта. – Ее не имели права пускать – женщина ведь лишена родительских прав, но кто-то пожалел ее и позвал Гузель (имя девочки изменено – Ред.). Та и обрадовалась! Но мама девочки в итоге оказалась очень скандальной особой. Притащила в следующий раз с собой подругу, с которой вместе и сняли те ролики. Теперь у нас идет проверка, кто разрешил этой женщине встречаться с дочерью и записывать с ней какое-либо видео. Ведь были раскрыты персональные данные несовершеннолетних!

ДЕТЕЙ РЕШИЛИ ПЕРЕВЕСТИ

Мать Гузели уже подала заявление в полицию, требуя привлечь к уголовной ответственности того самого трудовика. В СУ СКР Татарстана сначала объявили о начале доследственной проверки, а спустя сутки уже сообщили о возбуждении уголовного дела.

Его расследование под свой контроль взяла прокуратура Татарстана, потребовал выяснить все обстоятельства и президент республики Рустам Минниханов. Также свою проверку организовали и в министерстве соцзащиты региона, и детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина.

- В рамках собственной проверки по факту размещения в социальных сетях видеоматериалов, содержащих информацию о возможных противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних воспитанниц приюта, я лично посетила приют. Для меня было важным оценить морально-психологическое состояние детей и саму обстановку, а также микроклимат в учреждении. Главным для меня было общение с детьми. Со мной приехал психолог. И разговор с детьми состоялся, разговор персональный и доверительный. С кем-то в школе, с кем-то в приюте. Безусловно, дети знают о размещенном в интернете видеоролике. Они его видели. Его содержание является предметом их осмысления, осознания, обсуждения. У каждого есть свое отношение к произошедшему и его оценка. Каждый из них очень переживает о случившемся, переживает по-своему, и девочки, ставшие участниками съемки, и другие ребята. Эта ситуация является предметом обсуждения в детской среде, - в свою очередь отметила Удачина.

Сейчас девочек, которые снялись в скандальном видео, в их же интересах решили перевести в другие социальные учреждения.

БОРЬБА ЗА РЕБЕНКА

Стоит отметить, что за опеку над одной из них, той самой 10-летней Гузелью, боролась и ее бабушка - 62-летняя Галина И.. Ее просьбу Приволжский райсуд Казани рассматривал в ноябре 2019 года.

Отметим, что мать девочки Мария, дочь Галины, еще в апреле 2018 года была лишена родительских прав на своих дочерей – четырехлетнюю Наталью (Имя изменено – Ред.) и 10-летнюю Гузель.

Женщина нигде не работала, много выпивала, состояла на учете в наркодиспансере и детьми не занималась. Она бросила их на бабушку-пенсионерку. А у той из-за того, что внучек надо было кормить-поить и достойно содержать, накопился долг за ЖКХ. Именно на последнее суд и обратил внимание, когда отказал бабушке в опеке.

Отметим, что младшую из девочек изъяли из семьи еще в том же 2018 году. Девочку сначала поместили в 18-ю Горбольницу Казани, а затем – в Лаишевский детдом. Там спустя некоторое время Наталью передали другим родителям. Органы опеки не раскрывают подробности – передали на усыновление или в приемную семью. Закон не позволяет им распространяться об этом. Но Мария и Галина уверяют, что Наталью уже удочерили.

Гузель же не смогли забрать вместе с младшей сестрой. Когда за ней пришли, девочка сумела спрятаться в квартире и ее не нашли. Сотрудники опеки утверждают, что после этого они несколько раз пытались выяснить местонахождения девочки, но родственники скрывали ее.

К этому моменту Гузель закончила только два класса, а в третьем пропускала школу по болезни, уверяла бабушка учителей. В итоге девочку оставили на второй год.

А в октябре 2019 года органы опеки все-таки установили квартиру, где прятали девочку. Ее забрали и отправили сначала в больницу, а затем – в приют в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Тогда-то бабушка и пошла в суд, чтобы вернуть внучку.

Той же осенью в борьбу за старшую дочку вступила и ее мать – Мария В.. Она перестала пьянствовать, нашла работу и решила вернуть детей. А пока ее документы изучали в органах опеки и попечительства, женщина поспешила навестить Гузель в приюте. Итогом таких встреч и стал скандальный видеоролик.