АЛЛАТРА — ЭТО КЛЮЧ К ОБРЕТЕНИЮ ИСТИННОГО СЧАСТЬЯ

Каждый видит и знает, что в мире присутствует очень много разного рода проблем, от которых страдает большое количество людей. Экономические кризисы, социальное неравенство, военные конфликты, терроризм, экологические проблемы и т.д. Все это транслируется по телевизору, этим заполнен интернет. Постоянно показывают людей, которые борются за власть, за превосходство, которые чем-то недовольны и это недовольство потом превращается в агрессивные действия.

Сидишь, смотришь передачи по телевизору или читаешь новости в интернете, и так возмущает, что они там все такие плохие, не понимают, что делают. Но, временами, проскакивает понимание, что замечал что-то подобное и за собой. А так как это состояние очень пугает, то очень быстро от него отмахиваешься.

Разве считаешь, что во мне есть доминация, желание превосходства?! Подумаешь, накричал сегодня на ребенка (он сделал не так, как я хотел), поссорился с женой (она меня не слушается), обругал и оскорбил подчиненного (никто думать не хочет). Но это же такие обыденные случаи, которые наблюдаешь как за собой, так и за другими людьми. Можно даже сказать, что это стало нормальным поведением в обществе.

И думаешь: «Ну так же все себя ведут, значит это нормально».

И снова отмахиваешься от этого нехорошего ощущения.

Но, все же, что-то цепляет, и внутри есть понимание, что делаешь что-то неправильно. А потом начинаешь задумываться: «А разве это не желание власти, доминации и превосходства? И если бы я занимал высокую должность, то во что бы это превратилось? Так может стоит начинать изменения с самого себя, самому прекратить играться в «кто кого круче»?.

И вот тут начинается внутренняя борьба — или отмахнуться от всего этого, потому как так все делают, или начать что-то с этим делать. Но не всегда приходит понимание — что и как, и где искать.

Для этого и нужны книги, как источник информации, которую можно применить в жизни! Где объясняются причины возникновения негативных ситуаций, указывается, как именно это проявляется в человеке и дается метод решения этих проблем.

Я нашел такую информацию в серии книг Анастасии Новых. А книга писательницы «АллатРа» очень подробно и доступно раскрывает все эти непонятные моменты и отвечает на многие жизненно важные вопросы. И в этом огромная заслуга этой книги — она дает Знания, которые каждый может применить в жизни и избавиться от многих удручающих (давящих) проблем.

Применив на практике знания и прочувствовав, что можно жить счастливо, хочется поделиться этим пониманием с другими. Именно поделиться, предложить прочитать и задуматься. Это стремление и объединяет очень много людей из разных стран мира в Международное Общественное Движение «АЛЛАТРА» (МОД «АЛЛАТРА») .

Волонтеры МОД «АЛЛАТРА» создают разные социальные проекты, такие как «Игра профессионалов», «Единое Зерно», «ГеоЦентр инфо», «АллатРа ТВ», «АллатРа Радио», «АллатРа Вести» и многие другие, направленные на информирование о происходящих в мире событиях, объединение всех людей и изменение мышления с потребительского формата на духовно-созидательный.

Международное волонтерское интернет-телевидение «Аллатра ТВ» показывает, как много людей загорелись этими Знаниями, как это их вдохновило. Это доказывает, что нас всех очень многое объединяет.

Всех нас объединяет главное - стремление быть счастливыми. А это возможно, только если преодолеешь самого себя, если увидишь то нехорошее, что скрывается в самом себе и начнешь работать над собой. Это все и помогает увидеть и познать знания, переданные в книге А.Новых «АллатРа». И в этом ее огромная ценность - эта книга дает человеку ключи, с помощью которых он может обрести истинное счастье, настоящую Жизнь!

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