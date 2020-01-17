С заботой о детях с особыми потребностями

16.01.2020г.в 10 часов 00 минут в рамках реализации проекта "Швейная мастерская особого назначения" - создание одежды для детей и подростков с особыми потребностями инициативной группой РООМиДИ "Планета добра" состоялось посещение ГКУ "Дербышкинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей" (г.Казань). Проект направлен на то, чтобы донести до заинтересованных лиц о существовании "особой" одежды и о том, что ее может быть много видов, и реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В качестве подарков детям и подросткам были вручены комплекты одежды, созданные компанией GT Dress с учетом особенностей их развития, - это боди с длинным рукавом, слипы и спортивные костюмы. Целью проведения мероприятия является улучшение качества жизни детей и подростков с особыми потребностями Республики Татарстан за счет создания и безвозмездной передачи "особой" функциональной и эстетической одежды. Также на средства, собранные волонтерами, приобретена необходимая детскому дому-интернату молочная смесь для детского питания.