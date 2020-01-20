2020-01-20T11:35:36+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов видеороликом поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения

Глава республики призвал всех присоединится к поздравлениям [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
Изменить размер текста:

Сегодня Госсоветнику республики, председателю попечительского совета фонда «Возрождение» и первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполнилось 83 года.

Одним из первых деятеля поздравил действующий президент республики Рустам Минниханов. Сделал он это с помощью специально снятого видеоклипа. Глава региона разместил его на своей соцстранице.

rusminnikhanovrusminnikhanov
Президент Татарстана Рустам Минниханов видеороликом поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения
5125 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Сегодня день рождения Минтимера Шариповича, друзья! Его вклад в развитие Татарстана и татарского народа неоценим. Давайте все его поздравим. Пожелаем здоровья, долгих лет жизни! – подписал видео Рустам Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новый начальником здравоохранения Набережных Челнов стал Александр Николаев
В Татарстане произошел пожар в колледже
Жители Чувашии обязали выплатить 480 тысяч рублей за двух убитых им лосей
В Казани во время пожара погиб пенсионер
В Марий Эл спасли четырех рыбаков, отрезанных на острове водой
В Чувашии в пожаре погиб 56-летний мужчина
В Татарстане разыскивают пенсионера с татуировкой "якорь"
Мокрый снег, ветер и гололедица: Какая погода будет в Казани 21 января
С конца 2019 года в Казани выявлено 126 случаев заболевания гриппом
Жители Чебоксар решили, как после реконструкции будет выглядеть аэропорт города
Вышел по УДО один из осужденных по делу о пожаре ТЦ "Адмирал"
Расиф Хафизов покинул должность начальника отдела по работе с молодежью управления образования Набережных Челнов
В Татарстане мужчины перевозили тело убитого на тележке и попались росгвардейцам
СМИ: Капитан "Нефтехимика" устроил ДТП и скрылся с места аварии
В 2020 году в Казани Татьянин день отметят 165 тысяч студентов
В Татарстане ранее судимый мужчина изнасиловал 92-летнюю пенсионерку
В июне 2020 года в Чебоксарах на месяц закроют роддом
"Могут быть 1 "Н" и 1 "О" классы: В новой школе в Чебоксарах соберут не менее пятнадцати первых классов
Гендиректором Центра информационных технологий Татарстана стал Денис Улесов
В Чебоксарах водитель "Газели" сбил и переехал пенсионерку
Президент Татарстана поедет в Швейцарию, чтобы обсудить вопросы будущего городов и городских служб
В Татарстане мужчина сгорел во время пожара из-за сигареты
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
В 2020 году в Татарстане на ремонт дорог по нацпроекту потратят более 4,5 миллиарда рублей
В Татарстане школа едва не сгорела из-за портативного аккумулятора