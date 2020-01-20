Сегодня Госсоветнику республики, председателю попечительского совета фонда «Возрождение» и первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполнилось 83 года.

Одним из первых деятеля поздравил действующий президент республики Рустам Минниханов. Сделал он это с помощью специально снятого видеоклипа. Глава региона разместил его на своей соцстранице.

rusminnikhanov Президент Татарстана Рустам Минниханов видеороликом поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения

- Сегодня день рождения Минтимера Шариповича, друзья! Его вклад в развитие Татарстана и татарского народа неоценим. Давайте все его поздравим. Пожелаем здоровья, долгих лет жизни! – подписал видео Рустам Минниханов.