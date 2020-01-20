2020-01-20T11:24:16+03:00
Общество

Что скрывает трансгендер из Казани?: Эрика заявила, что бывшие подруги шантажируют ее компроматом

По словам женщины, знакомые не могут простить то, что они с супругом счастливы [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/era_hairsФото: instagram.com/era_hairs
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Эрика Аскарова и Виктор Мануйлин поженились в Казани в декабре прошлого года. Это событие не оставили без внимания СМИ и интернет-пользователи. Дело в том, что раньше Эрика была мужчиной, а Виктор – женщиной. Трансгендеры не скрывали этого тогда, и до сих пор на своих соцстраницах признаются, как они счастливы вместе.

Фото: instagram.com/era_hairs

Фото: instagram.com/era_hairs

Однако не все в жизни молодой семьи гладко. На минувших выходных Эрика на своем ютуб-канале призналась, что ее шантажируют и травят некогда близкие подруги.

- Мои бывшие подруги угрожают обнародовать компромат, который у них есть на меня. Я думаю, что у любых близко общающихся людей есть какие-то тайны, которые они друг о друге знают, - начинает свое обращение Эрика.

Фото: instagram.com/era_hairs

Фото: instagram.com/era_hairs

Эрика отмечает, что ее подругам не понравилось то, что они с мужем часто дают интервью, а также демонстрируют свою любовь и счастье.

- Нашей тактикой было показать, что, несмотря на смену пола, мы проживаем эту жизнь на 100% и мы счастливы. В каждом интервью говорим о том, что у нас все хорошо. Это, во-первых правда, а во-вторых, мы вычленяем из общей картины мира, в которой, конечно, тоже есть негатив, лучшее. Но и каких-то жестких ситуаций из-за смены пола у нас не было: от нас, например, не отказались родители, - признается Эрика.

Фото: instagram.com/era_hairs

Фото: instagram.com/era_hairs

Фото: instagram.com/victor_manuilin

Фото: instagram.com/victor_manuilin

Ранее одна из бывших подруг Эрики призналась СМИ, что свадьба трансгендеров была не более чем пиар-ходом. К слову, именно в квартире этой девушки молодые люди некогда познакомились.

- К этому человеку присоединились еще несколько. Сейчас они пытаются занимаются травлей. У них есть некая информация и мои личные фотографии, которые могут дискредитировать мой образ, - говорит Эрика.

Что именно скрывает Эрика не известно, но девушка очень боится, что это станет известно обществу.

- Мне сложно спать. Эти низкие люди угрожают компроматом, чтобы меня очернить, чтобы поссорить нас. Эти неприятные особы говорят мне в лицо, что они понравятся моему мужу больше, чем я. И пишут ему сообщения, в том числе комплименты, - написала на своей соцстранице Эрика.

Ее поддержали подписчики.Большинство из них посоветовали Эрике самой рассказать о своих секретах до того, как это сделают ее знакомые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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