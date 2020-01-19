"Жизнь дала ей второй шанс": Девочка поскользнулась и чуть не сорвалась с крыши многоэтажки, записывая видео

Накануне в Набережных Челнах едва не произошла трагедия. Девочка залезла на крышу одного из домов в 38 комплексе татарстанского автограда и решила записать видео. Вот только девочка, видимо, не учла, что крыша скользкая. В один момент, прыгнув почти на самый край крыши, она поскользнулась и чуть не рухнула вниз. К счастью, она смогла устоять на ногах. Видео инцидента попало в соцсети.

- В Челнах девушка снимала видео, поскользнулась и чуть не упала с крыши. Ранее в соцсетях писали, что в этом здании открыта крыша и подростки гуляют по ней... Вот одна из героинь, - написал челнинец, выложивший видео в соцсетях.

Девочка чуть не упала с крыши.

Пользователи интернета довольно активно начали комментировать данную историю. Кто-то говорил, что за девочкой нужно лучше следить родителям, кто-то клеймил позором управляющую компанию за то, что дверь на крышу не закрыта, а кто-то отметил, что теперь героиня видеозаписи может отмечать два дня рождения.

"Если бы упала, больше бы и не полезла".

"Думаю что надо наказать управляющую компанию, за то что не следят за выходами на чердак и т.д".

"Что за привычка обвинять кого-то, кроме себя? Если человек не пользуется мозгом, кто кроме него в этом виноват?".

"Жизнь дала ей второй шанс. Если умная - воспользуется".

"Подростки сейчас вообще о родителях не думают. Даже если у самих нет никакого инстинкта самосохранения, который присутствует даже у самого глупого животного".