Как обезопасить школы?

Безопасность детских образовательных учреждений - тема, к сожалению, за последнее время ставшая чрезвычайно актуальной. Самые нашумевшие случаи - бойня в керченском колледже, стрельба в колледже в Благовещенске, история в детском саду Нарьян-Мара. О том, как сделать детские сады и школы, где наши дети проводят едва ли не целый день, по-настоящему безопасными, рассуждает Сергей Толстых, руководитель группы компаний «Застава».

- Сергей Анатольевич, как вы считаете, с чего нужно начинать борьбу за безопасность в учебных заведениях? Почему вообще эта проблема стала столь острой в наше время?

- Давайте посмотрим в корень проблемы. Все, что происходит среди детей, - это лишь отражение процессов, происходящих в обществе. А откуда у нас, в том числе среди детей, появляется агрессия - стрельба в школах, радикальные настроения, исламизм, шовинизм, русофобия, русский национализм?.. Родители большую часть времени на работе, дома общение ограничивается совместным ужином и дежурными вопросами, как дела в школе. Большая часть общества так живет.

При этом нет идеологической системы среди детей. Никто детей никуда не ведет, никто не берет ответственность за их воспитание. Есть образовательные программы - на мой взгляд, очень скудные. И большей частью дети предоставлены сами себе - сидя дома, они ищут информацию по данному им в школе домашнему заданию. Они все ищут в Интернете сейчас, я это вижу по своему сыну - сейчас он учится в среднем профессиональном учебном заведении. Учителя заняты бумажной волокитой, отчетностью по норме часов, они не вникают именно в душевное состояние учеников, они не заметят, например, эмоциональную подавленность. В советское время учителя обращали на это внимание, и если их что-то настораживало, они вызывали родителей. Я общаюсь с руководителями учебных заведений, среднеобразовательного звена, сейчас такая работа практически отсутствует.

Фото: opzastava.org

- Но необходимость в этой работе огромна!

- Моя идея в том, чтобы ввести дополнительную должность в учебные заведения - это должен быть психолог со знанием оперативно-розыскной деятельности. Ведь хороший оперативник в первую очередь хороший психолог, который может построить доверительную беседу с гражданином. Нужно перенести эту систему на школу - чтобы такой сотрудник хорошо общался с детьми и контролировал их настроения.

- Но где найти таких людей?

- Посмотрите, сотрудники комиссий и отделов по делам несовершеннолетних, выйдя на пенсию, не все уходят в адвокатуру или в частные конторы в качестве юристов. Почему бы не привлечь их к этой работе после дополнительного отбора и переквалификации? Пусть это будет штатная единица, которая будет наблюдать за детьми, общаться, проводить какие-то дополнительные занятия.

В Набережных Челнах снова массовые побоища. Я еще два года назад говорил о том, что вернутся 90-е годы, молодежная преступность будет расти. И вот в конце года Рустам Нургалиевич Минниханов акцентировал внимание на проблеме подростковой преступности. Особенно для Закамья сейчас очень больная тема.

- Как остановить этот процесс?

- Именно поэтому необходимо проводить систематическую планомерную работу с детьми! Нужно показывать им, какие условия содержания в местах лишения свободы, как малолетки идут по этапу, документальную хронологию по этой теме, чтобы они увидели, что никакой романтики в этом нет!

Также нужно развивать сотрудничество и взаимодействие между учебными заведениями и правоохранительным блоком, отделами по делам несовершеннолетних. Сейчас часто бывает, что все, что произошло в школе, оно и умерло в школе. Те лица, которых я предлагаю ввести в штат, - это прямая линия связи. Например, произошло то-то и то-то, передадут письмо в систему внутренних дел, придут сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, проведут профилактическую беседу, при необходимости вызовут родителей. Если это не поможет, поставят на учет. А если ребенок неадекватный, если он создает опасность для других учеников? Почему мы никаких мер не предпринимаем для выяснения психосоматического состояния, не проверяем жилищно-бытовые условия? Почему ребенок должен что-то совершить, чтобы привлечь внимание? Государство должно взять на себя обязанности по воспитанию, и заниматься этим должны специально подготовленные люди.

- Еще одна ваша идея - передать школе информацию об учениках, в доме которых есть оружие. Тема спорная, и не все отнеслись к ней с энтузиазмом…

- Мне кажется, тут очень важно определить круг лиц, у которых будет доступ к этой информации. Он должен быть ограничен - я ни в коем случае не предлагаю давать ее, например, сотрудникам ЧОПа, работающего в школе. Но все-таки школа должна знать, у кого из учеников дома может находиться оружие, чтобы более пристально наблюдать за человеком, его настроением и атмосферой в коллективе. Да, есть риск, что Ваня попросит Петю пронести оружие в школу, но практика показывает, что Петя сдаст Ваню еще на подходе. Люди, которые совершают преступления, очень осознанно к этому подходят, они психологически очень замкнуты, поэтому хорошо поддаются на уговоры.

- Но поведение учеников, резкие изменения в настроении, в целом атмосфера в коллективе - ведь это зона ответственности педагогов? Еще есть школьные психологи.

- Вспышки агрессии или, наоборот, человек стал слишком замкнут - конечно, в идеале такие перемены должны привлечь внимание и гаситься на уровне педагогического коллектива. Но, к сожалению, это не работает - у учителей нет времени этим заниматься. Это должен быть специально подготовленный человек, умеющий анализировать такую информацию и знающий, как с ней дальше работать. Именно поэтому желательно, чтобы это был сотрудник, изнутри знающий систему внутренних дел, тонкости взаимодействия различных подразделений. Ключевое понятие - это взаимодействие: структуры образования и силовые ведомства должны работать вместе, по крайней мере делиться информацией о тех лицах, у кого есть оружие. Ни одна охранная организация, на мой взгляд, не решит те проблемы, которые есть в школах, - ни металлодетекторы, ни увеличение штата охранников. Поэтому моя инициатива по поводу сведений об оружии уместна. Конечно, этой информации не должно быть в свободном доступе, она должна быть только у людей, призванных наблюдать за атмосферой, царящей в образовательном учреждении. Но я понимаю, что эта моя мысль - так же, как и о введении нового сотрудника в школах, - пока лишь на уровне идеи и требует доработки, приведения в соответствие с существующим законодательством или, наоборот, пересмотра законодательной базы. Безусловно, при этом должны учитываться мнения ведомств, участвующих в этом процессе. Но я считаю, что работать в этом направлении обязательно нужно, нельзя пускать на самотек, потому что сегодняшние дети - это завтрашние взрослые, и от нас зависит, какими они станут.