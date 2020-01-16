Зрители уходили из зала и смеялись: на большие экраны вышло очередное “Проклятие”

Предпремьерный показ фильма “Проклятие” в Казани сопровождался громким стуком каблуков, покидавших зал людей, и смехом тех, кто все-таки решил остаться до конца. Подобная реакция зрителей, наверное, лучшая рецензия на картину. Но мы все-таки объясним, почему этот ужастик не оправдал даже самых низких ожиданий.

Четвертая часть серии фильмов “Проклятие” была анонсирована еще в 2011 году. Сценарий для нее начал создаваться в 2014 году. К 2017 году был готов черновой вариант текста. Кажется, что в таком виде он и был взят в работу. Других объяснений того, почему картина не имеет ни четко описанного антогониста, ни сюжетных поворотов, ни яркой кульминации, ни внутренней логики, ни даже финала.

Начнем с того, что новое “Проклятие” не основано ни на одном из других одноименных фильмов. Это самостоятельная картина с собственными героями. По сюжету молодая женщина привозит из Японии в США проклятие. Оно появляется когда человек умирает, испытывая гнев (кто, где и при каких условиях его породил - не сказано). Проклятие заставляет героиню убить свою семьи и себя, а после поселяется в ее доме. Дальше, естественно, происходит череда смертей новых жильцов.

Спустя пару лет детектив пытается расследовать это дело. Но и она становится жертвой проклятия. Женщину начинают преследовать призраки мертвых. Что странно - она убивать свою семью вовсе не собирается. Несмотря на это, героиня хочет жить нормальной жизнью и решает победить зло.

Словом, это классический набор для фильма ужасов: ребенок, жуткая смерть в доме, призраки и главная героиня, лишенная инстинкта самосохранения. Пугает в фильме не сюжет, а эффект неожиданности - появляющиеся резко призраки. Сделано это, конечно, неплохо, но разве этим удивишь в 2020 году?

Картину пыталась спасти прекрасная игра актрисы Лин Шэй из "Астрала", но не смогла.

- Абсолютно ненужный повторный ремейк японского хоррора, который не только не может сказать ничего нового, но еще и сам по себе хуже предыдущих версий, - пишут интернет-пользователи.

Если открытый финал картины - намек на продолжение, то у “Проклятия” есть шанс реабилитироваться. Если же нет, то фильм явно не стоит потраченного на него времени.