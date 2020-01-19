ВЫБЕРИТЕ 100 ЛЕГЕНДАРНЫХ БРЕНДОВ ТАТАРСТАНА ЗА 100 ЛЕТ!

В ознаменование 100-летия со дня образования Татарской АССР, которое будет отмечаться 25 июня 2020 года, стартует масштабный проект народного голосования «100 Легендарных брендов Республики Татарстан». Он призван связать прошлое, современное и будущее Республики.

Каждый желающий может отдать свой голос за бренд, который он считает легендарным, который определяет лицо отрасли и всей республиканской экономики. Это уникальная возможность определить 100 ведущих брендов, которые знаменовали собой 100-летнюю трудовую и творческую историю нашей Республики. В Татарстане много примеров того, как предприятия и организации, имеющие имя в прошлом, стали флагманским брендами настоящего.

Цель проекта – рассказать, как легендарные Татарстанские бренды строились и успешно развиваются. Обозначить не только большие бренды, которые стали всероссийскими и мировыми, но и местные, районные бренды, из всех сфер: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, торговля, продукты питания, ВУЗы, связь, СМИ, искусство, спорт и т.д. В год празднования 100-лентнего юбилея, мы хотим подключить к обсуждению выбора легендарных брендов, самую широкую аудиторию.

В ноябре - декабре 2019 года «Комсомольская правда» принимала заявки на голосование. Списки согласовывались на уровне министерств, ведомств и экспертного сообщества. На данном этапе списки определены и разбиты по отраслям, в каждой из которых будет выявлено от 1 до 15 самых легендарных, по мнению голосующих. С целью исключить «накрутки» голосования, будет осуществлён контроль на уровне IP-адресов, по принципу «Один IP-адрес - один голос».

С 20 января до 21 февраля 2020 года народным голосованием определяются самые легендарные бренды Татарстана по 16 отраслям. В каждой отрасли по несколько брендов-победителей. Всего их будет 57.

С 1 марта до 31 марта 2020 года каждый район республики народным голосованием определяет самый легендарный бренд своего района. По одному на район. Всего - 43. Заявки на участие в этом этапе голосования принимаются до 23 Февраля

Не упустите шанс сделать исторический выбор. Возможно, что именно ваш голос станет решающим в выборе 100 легендарных брендов Татарстана!

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ